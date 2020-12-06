如果不是因為新冠肺炎疫情 肆虐，被居家禁足不能去旅行，我大概也不會發現，在自己家裡就可以觀賞到日月星辰更迭的美景。平常在家生活，被柴米鹽油的生活瑣事所羈絆，很少會去觀察天象，或欣賞大自然每天演繹的規律節奏，總是等旅行的時候才會特地去欣賞日月星辰的美景。

有一天因前一晚睡得早，一早五點多就醒來，拉開窗簾看到夜色中晨曦未現，但東方的夜空有一顆很明亮的星辰孤獨地掛在天上，我想那不就是金星嗎？好久沒有看到金星了，但我認得出來，因為金星是白色的，古稱「太白金星」，英文稱其為Venus (愛神維納斯)，是太陽系中地球與太陽之間的第二顆行星，靠近太陽，白天是看不見的，只有黃昏和清晨才能見到，因此又稱為「黃昏星」或「晨星」。

我拿把椅子，坐在陽台邊，望著金星看了好一會兒，想想人的一生有很多時候也是孤獨的，就像我現在一樣，很多往事在腦海裡翻騰。將近早上六點，天空開始透出光亮，是晨曦初現，這時的金星也慢慢升高而漸漸褪去亮度，過了不知多久，從晨曦中突然蹦出一輪黃色大蛋黃般的太陽，並射出好幾道光芒，喔，這就是「日出」美景，趕快拿手機 拍了下來。太陽一出來，金星就看不見了。這時候才想到，每一次搭乘遊輪旅行時，我都會專門起個大早，到陽台或是甲板層，專門拍攝日出的景色，現在就在自家陽台也能拍到這種美景。

第二天早上，我特地起個大早，想再一睹金星的容顏，卻看到一輪月牙兒的新月高掛在天空中，原來是農曆二十幾的下弦月。過了半個多小時，明亮的金星才升起，月兒已經上升到很高的天頂上，孤單的金星彷彿在追著月亮跑一樣，「金星追月」的美景被我看到了。

第三天一早五點半左右，我又起個大早看金星與月亮，這時的金星已經在月亮右上方，距離非常接近，金星終於追上月亮了，是很美的「金星伴月」美景，我又坐在椅子上凝視良久，回想從前和妻出遊的美好日子。連著三天觀賞了金星，第四天還是起個大早，清晨五點多卻只看到金星孤單地在東方的天空中，已經看不到月牙兒的蹤影了。

記得前一陣子中秋節前有一天晚上十點多，睡前我正要關上窗廉，卻看到有一顆很明亮的星星陪伴著即將圓滿的月亮，那顆星是火紅的顏色，一定是「火星伴月」的奇景，我駐足觀賞了一會兒。

很巧，第二天作家協會群組裡就有資深文友詢問，有誰知道那顆伴月的是什麼星？我馬上告知是火星，但有人說是「金星」，當然是不對的，因為金星是內行星，晚上是看不見的，只有外行星才會在晚上的夜空中出現。晚上肉眼看得見的行星，除了火星，還有木星和土星，而天王星和海王星要用天文望遠鏡才看得見。

觀星是我從小就很喜歡做的功課，初中時參加童子軍首次露營第一堂課就是「如何觀星」，從觀察北斗七星找尋「北極星」開始，到找尋獵戶座的「天狼星」，以及如何分辨哪一顆行星，都是基本功課，這些課程讓我一生受益良多。其實，如果了解日月星辰物換星移的道理，除了可以更深一層觀賞大自然美景，在日常生活中看待事物的態度也會不一樣，遇到事情比較容易泰然處之，不會斤斤計較，絕對是有好處的。