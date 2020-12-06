人生的道路有康莊大道和羊腸小徑，我的人生是崎嶇難行的山路，從小多病多災。家逢劇變，父親早逝，面臨寡母二次中風 ，深度昏迷，躺了六年撒手人寰……。人生中事與願違的事太多，心中常常感到焦慮、悲傷，臉上只有愁容沒有笑容。

直到有一天看到一篇勵志的文章，講到人的一生只有「三天」：昨天、今天、明天。笑對昨天，因為已是過眼煙雲：放下它；笑對今天，因為是當下，如果努力，就有成功的機會：把握它；笑對明天，因為是嶄新的一天，是希望：規畫它。原來幸福是一種選擇！

這篇文章讓我茅塞頓開，我的臉上開始露出笑容。原來徒自悲傷於事無補，要越挫越勇，人生不怕失敗，今天遇到挫折，可以傷心落淚，可是事後（明天）要擦乾眼淚，努力再度爬起奮戰不懈，這樣才有機會獲得成功。怕只怕失敗後的灰心喪志而一蹶不振。凡事盡力而為，不論是否有人幫助，自己都要勇敢堅強的去面對，學會笑對人生，瀟灑的活出自己。

目前新冠疫情 還在持續，每個人都應該提高自己的防疫 能力，不僅是生理上，還有心理上的，過分焦慮會影響身心健康，對免疫系統產生負面影響，積極的態度可以幫助我們提高「心理免疫力」，抵抗外來的侵擾，保持樂觀的心態：自律、自信、自在、自立。

宅在家中期間，除了養成健康、良好的生活方式和習慣，最好還有一種愛好，如：讀書、寫字、繪畫、唱歌、烹飪、運動，確保飲食健康均衡之外，保持心情平靜、愉快也很重要，笑一笑，是最好也是沒有副作用的鎮靜劑，可以安心使用。

且讓我們互相勉勵：「每天笑一笑」，齊心協力的平安度過這新冠威脅吧！