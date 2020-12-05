一段不平凡的授獎典禮

九月二十六日是台灣 金鐘獎的頒獎典禮，看到每個盛裝出席的明星，幾乎清一色戴著黑色口罩，場面非常整齊壯觀，令人驚嘆！據說每個來賓必須正視國家防疫規則，全場人員必定如此裝扮。唯一有特權的就是主持人和得獎的明星，主持人幽默一言：「得獎與不得獎的區別，只是得獎人可以不戴口罩發言」，他們可是典禮中唯獨可以享有特權的不平凡人物啊！

但是當天下午，在洛杉磯華僑文教中心舉辦的優良教師表揚大會卻是不能如此享有特別待遇，原來在頒獎典禮的前兩天，我接到主辦單位電話，提醒表揚優良教師時，我這個海外服務三十多年的老師被遴選為教師代表，要領取所有得獎老師的獎狀並發表感言。

當時我請教聯合會我該如何穿著？以及還有多少親友可以共襄盛舉？才聽說了整個表揚大會都是在網路上舉行，因為疫情 ，除了主辦單位、報社記者、頒獎人員、還有學生代表，總共不得超過20個人出席大會，所以親屬們只得在電腦前收看這個活動了。

這是場注定門前冷落車馬稀的「盛」會，我是猶戴口罩半遮面的漏風、吃力地說出心聲。從台灣到美國 、從故鄉到異鄉、從年輕到現在，我們的青春小鳥是一去不復返了，雖然有風有雨，但是我們的教學熱忱始終不隨時光的變遷而消失。

在這段教學相長的歲月中，我非常感恩曾經與學生的遇合，校園迴廊中孩子們的歡笑聲，以及看到他們逐漸用中文清晰地表達心中所思所想，並且融合了中國文化的美麗精華走向成熟和懂事的表現，在在使我們心中獲得莫大的鼓舞與安慰。

我快速結束這場演說，雖然是滿懷熱情，但是面對稀少來賓的現場，還有隔層的電視牆中，可遠觀卻不可觸碰、同樣接受表揚的優良老師，心中不免悵然若失。

想起在醫院急診室上班的女兒，於我要出席這個儀式之前緊張萬千地提出善良的忠告。她一直強調，媽媽領獎是一件光榮的事情，她為我驕傲，但是在這個疫情囂張氾濫的時候，質疑我要去冒這個險的必要性，力主我應該明哲保身，養在深閨，居家避疫，她說：「媽媽，妳得獎的機會多的是，不差這一年！」

我回說：「媽媽辛苦教學數十年，好不容易戰戰兢兢地贏得了這個三十年的教學獎杯，再等待一個三十年後的獎，我已經是百歲人瑞了，還有力氣爬上台嗎？媽媽之所以能夠得這個優良教師獎，豈不是因為經得起時代的考驗，懷抱著一顆堅毅果敢的冒險精神嗎！」

是的，我實在是一位不畏風雨的時代老人，終於完成這次不平凡的授獎典禮，面對這場還不停歇的新冠病毒，我們依然要勇往直前地在網路上燃燒餘熱，在海外中文教育上盡情發光！