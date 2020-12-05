哈奇
傍晚時分接到鄰居珍妮電話，她說不能和我一起去散步了，得趕去獸醫院，哈奇進了急診室。哈奇是珍妮兒子湯姆領養的小狗，領來時才四個多月大。一隻短小精幹的法國鬥牛犬，淺淺土色短毛，像被錘子略為打扁的鼻子，皮膚鬆弛柔軟，形成類似皺紋狀的曲折，兩隻如蝙蝠一般豎起的耳朵，下垂的八字眼，憨憨傻傻地望著你，我見過幾次，越看越可愛。
湯姆在銀行上班，哈奇養在他的公寓裡，是主人的小寶貝，非常活潑好動。也許還沒有經過任何訓練，又對陌生環境有點好奇，常常滿屋亂轉亂鑽跑個不停。記得牠出過一次意外，那次珍妮夫婦好心帶哈奇散步，走到一半牠忽然駐足不前，任你怎麼拉扯仍然紋風不動。珍妮怕牠也許走累了，伸手去抱，剛摟到懷裡，哈奇忽然扭動著身軀縱身往下一跳，路邊有個台階，哈奇隨著台階滾下，倒在地上，嗚咽著狀似痛苦。
珍妮夫妻嚇壞了，這可是他們的狗孫子啊！哈奇好像無法自己站起來，湯姆未下班，他們趕緊開車去附近的獸醫院。經過診斷，又照了X光，確定右腿骨折，醫生幫哈奇上了支架，開了止痛藥，花了珍妮夫婦四千大元不說，還跟兒子賠了半天不是，是他們不諳哈奇習性害牠受傷。在哈奇腿上支架拿掉前，珍妮夫婦天天得去他們家幫忙照顧，不能讓哈奇帶著支架亂跑，確保牠的骨頭可以長好。我聽得有點啼笑皆非，不知如何安慰。
好不容易支架拿了下來，哈奇又是好漢一條，正要去上狗學校呢！怎麼現在進了急診？第二天珍妮來電，說他們昨晚在急診室陪到大半夜，今天還得在家等獸醫院電話，通知何時可以去接哈奇回家。
原來出事那天是哈奇在家搗蛋，翻翻弄弄，鬆動了湯姆家客廳茶几下面的小抽屜，抽屜裡有湯姆吃剩的的大半包巧克力糖，哈奇見獵心喜，把巧克力吃的精光，湯姆下班回家，發現哈奇躺在地上抽搐不已，趕緊飛車將哈奇送進獸醫院急診室。醫生說巧克力含糖分量高，又有興奮作用，哈奇吃了太多巧克力，有點中毒現象心臟亂跳無法承受，很有可能致命。
珍妮夫婦趕到時，看到可憐的哈奇躺在病床上，無辜的兩眼水汪汪地望著他們，心中也是非常不忍，陪著湯姆守護。近午夜時值班的護士告知，哈奇吐了一些東西出來，那表示稍有進步，但仍需要過夜觀察。當然，在沒有保險的情況下，又是付出了幾千大元。但是寵物就像小孩一樣，有那麼深刻的感情，錢還算什麼呢？
曾經在雜誌上看到，美國紐約皇后區富婆博拉斯妮(Rose Ann Bolasny)愛狗愛到改遺囑，她為確保自己離世後，愛犬貝拉仍可享優質生活，把價值六位數字美元的信託基金和一幢價值超過百萬美元的物業留給貝拉。
許多人把竉物當成孩子般的看待，寵物不會回嘴也不會棄養，忠心耿耿地陪伴主人，有時確實比子女還來的貼心安慰。希望不久的將來，小哈奇又可以精神奕奕地邁著牠胖胖的小腿出來散步了。這回，希望牠的主人已經買好了高額的醫藥保險。
上一則
遊冷泉小鎮
下一則
FB留言