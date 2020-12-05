傍晚時分接到鄰居珍妮電話，她說不能和我一起去散步了，得趕去獸醫院，哈奇進了急診室。哈奇是珍妮兒子湯姆領養的小狗，領來時才四個多月大。一隻短小精幹的法國鬥牛犬，淺淺土色短毛，像被錘子略為打扁的鼻子，皮膚鬆弛柔軟，形成類似皺紋狀的曲折，兩隻如蝙蝠一般豎起的耳朵，下垂的八字眼，憨憨傻傻地望著你，我見過幾次，越看越可愛。

湯姆在銀行上班，哈奇養在他的公寓裡，是主人的小寶貝，非常活潑好動。也許還沒有經過任何訓練，又對陌生環境有點好奇，常常滿屋亂轉亂鑽跑個不停。記得牠出過一次意外，那次珍妮夫婦好心帶哈奇散步，走到一半牠忽然駐足不前，任你怎麼拉扯仍然紋風不動。珍妮怕牠也許走累了，伸手去抱，剛摟到懷裡，哈奇忽然扭動著身軀縱身往下一跳，路邊有個台階，哈奇隨著台階滾下，倒在地上，嗚咽著狀似痛苦。

珍妮夫妻嚇壞了，這可是他們的狗孫子啊！哈奇好像無法自己站起來，湯姆未下班，他們趕緊開車去附近的獸醫院。經過診斷，又照了X光，確定右腿骨折，醫生幫哈奇上了支架，開了止痛藥，花了珍妮夫婦四千大元不說，還跟兒子賠了半天不是，是他們不諳哈奇習性害牠受傷。在哈奇腿上支架拿掉前，珍妮夫婦天天得去他們家幫忙照顧，不能讓哈奇帶著支架亂跑，確保牠的骨頭可以長好。我聽得有點啼笑皆非，不知如何安慰。

好不容易支架拿了下來，哈奇又是好漢一條，正要去上狗學校呢！怎麼現在進了急診？第二天珍妮來電，說他們昨晚在急診室陪到大半夜，今天還得在家等獸醫院電話，通知何時可以去接哈奇回家。

原來出事那天是哈奇在家搗蛋，翻翻弄弄，鬆動了湯姆家客廳茶几下面的小抽屜，抽屜裡有湯姆吃剩的的大半包巧克力糖，哈奇見獵心喜，把巧克力吃的精光，湯姆下班回家，發現哈奇躺在地上抽搐不已，趕緊飛車將哈奇送進獸醫院急診室。醫生說巧克力含糖分量高，又有興奮作用，哈奇吃了太多巧克力，有點中毒現象心臟亂跳無法承受，很有可能致命。

珍妮夫婦趕到時，看到可憐的哈奇躺在病床上，無辜的兩眼水汪汪地望著他們，心中也是非常不忍，陪著湯姆守護。近午夜時值班的護士告知，哈奇吐了一些東西出來，那表示稍有進步，但仍需要過夜觀察。當然，在沒有保險 的情況下，又是付出了幾千大元。但是寵物就像小孩一樣，有那麼深刻的感情，錢還算什麼呢？

曾經在雜誌上看到，美國 紐約皇后區富婆博拉斯妮(Rose Ann Bolasny)愛狗愛到改遺囑，她為確保自己離世後，愛犬貝拉仍可享優質生活，把價值六位數字美元 的信託基金和一幢價值超過百萬美元的物業留給貝拉。

許多人把竉物當成孩子般的看待，寵物不會回嘴也不會棄養，忠心耿耿地陪伴主人，有時確實比子女還來的貼心安慰。希望不久的將來，小哈奇又可以精神奕奕地邁著牠胖胖的小腿出來散步了。這回，希望牠的主人已經買好了高額的醫藥保險。