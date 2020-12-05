圖/李洪杰

十一月七日是立冬。雖說立冬，但這一天紐約天空晴朗，風和日暖，是遠足郊遊的絕佳時機。自今年三月以來，因新冠疫情 的緣故，我們一家人未到遠郊踏青，已八個月沒有外出旅行。所以，決定開車到位於紐約市 以北百公里處的著名休閒勝地——冷泉小鎮（Village of Cold Spring）一遊。

位於哈德遜河上游的冷泉小鎮人口兩千，房屋大多屬於十九世紀建築，外觀古樸，整潔美觀。

沿著小鎮主街漫步，看到精緻的骨董店、禮品店、麵包店，香味四溢的咖啡屋更是吸引過往遊客駐足，喝上一杯才肯離去。具有不同風格的餐廳，在戶外搭起高大遮陽傘和防雨棚，迎候遠道而來的遊人用餐。紐約現在還處於疫情嚴控期，大多數遊客戴著口罩，不過無論是走在街上，還是在店鋪裡，因遊客太多，保持六英尺距離已被人們忽視。

我們來到小鎮主街的盡頭，那裡有一個半圓形的碼頭公園，公園入口有一座六角石亭，石亭前方，展示一門鑄鐵古砲。冷泉鎮曾是美國 內戰時期生產鐵砲的中心，故命名為「冷泉砲」。如今這裡已成為田園詩畫般的風光小鎮。

半圓形碼頭在春夏秋季節使用，遊客可乘遊船飽覽哈德遜河兩岸的山水景物，碼頭到了立冬時節就關閉了。公園裡有許多靠背長椅，供遊客歇息，看海鳥在水面嬉戲，領略層林盡染的山谷和觀賞清澈流淌的河水。在寬闊的水流中，發現幾位皮划艇愛好者揮動雙槳，在河道裡享受順水推舟的樂趣。

到了中午時分，肚子有些餓了，我們來到一家餐廳，在便道設置有遮陽傘的座位用餐。這時遠處傳來一陣汽車喇叭的鳴笛聲打破了寂靜。不一會兒，伴隨喇叭聲響，有幾輛車行駛過來，最前面的車頭貼有一幅藍色的標語：「PRESIDENT-ELECT JOE BIDEN」（白登當選總統）。此刻有的人鼓起了掌，也有的人沉默不作聲。車隊過後，一時車馬喧囂的小鎮又恢覆了寧靜。遊客們繼續看風景，食客們繼續用餐。

結完帳，順便觀察周圍幾家餐廳的經營狀況，覺得比紐約市內餐廳要好上幾倍。小鎮餐廳外面的座位幾乎爆滿。不能不說小鎮吸引遊客的魅力，光顧此地怎可不品嘗一頓風味美食呢！

看到有的人把口罩放在下巴，一邊用餐，一邊交談的輕鬆場面，我在想，目前疫情雖還在持續，但人們在預防的同時，還是要休閒娛樂，保持良好的心態和社交是必要的。

在開車回家的路上，腦海翻滾著對冷泉小鎮的印象，感覺她具有靜逸的氣質，恬然的舊日美國風情。情不自禁作詩一首：「小鎮山川靜，遊人腳步輕。泛舟浮水面，飛鳥唱歌聲。」

周末舉家來到擁抱山水的冷泉小鎮一遊，真是不虛此行！