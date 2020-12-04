提到西雅圖 總離不開一個雨字，故有「雨城」之稱。凡電影裡拍到西雅圖的場景，行人中總有拿傘的人。二十多年前我們從加州 搬到西雅圖時正值八月，這是華盛頓州最好的季節。氣候乾燥但溫和又涼爽，白天又亮又長，到晚上九點太陽才懶洋洋退場。

可是好景不常，夏季一過進入秋冬，到了十月秋風一起，落葉滿地。那十月裡的小雨就淅瀝瀝的下個不停。那年剛從陽光明媚的加州搬過來，西雅圖就給了我們一個下馬威。將近兩個月連續不斷的綿綿細雨天天飄忽悠悠。

看到此情此景，不禁想起台灣 校園歌曲「三月裡的小雨」歌詞。耳邊響起著名歌星劉文正那甜美的聲音：三月裡的小雨，淅瀝瀝瀝瀝瀝，淅瀝瀝瀝下個不停……。

西雅圖十月裡的小雨可以說與台灣三月裡的小雨有異曲同工之妙，這裡的雨不大，細細地撫摸著大地，難怪華盛頓州稱為常青州（evergreen state），因為土地常年有充沛的雨量滋潤著，所以無論是起伏的山巒或是廣闊的腹地，總是保持著得天獨厚綠油油的一片。

近年來，隨著世界性的氣候變遷，暖化的步伐加快，華州的雨量明顯地減少了。拿著名的地標雷尼爾雪山來講，它有華州第二大著名的雷尼爾國家公園。山頂常年覆蓋著皚皚白雪，最近幾年雪山的冰川融化速度加快，有的甚至消失，慕名而去的遊客已難拍到壯麗的雪山風景照，因周圍盡是黑黑的岩石。

西雅圖依傍著大洋，為她帶來大量的水分。來自太平洋的水分蒸發後，一旦到達山區涼爽的空氣就變成雨滴，隨著季風帶到城市，那細細小雨就淅瀝瀝的下個不停了。

下雨對城市有益，是飲用水的來源。城市的淡水資源充沛，即使在盛夏，我們也能自由地洗車、澆花而不受限制。

事實上西雅圖人喜歡下雨，因為下雨天有許多有趣的事情，在其他地方是無法做到的。下雨了，人們歡喜在街上散步，情人們漫步在街上，喃喃情話伴著濛濛細雨分外地浪漫；小夥子歡喜在雨中慢跑，讓雨水伴著汗水洗涮臉頰，遛狗的人帶著愛犬在雨中逐球，人狗同樂何其快也！

報上更常有與雨有關的趣事介紹。紐約有位女士來西雅圖開了一家傘店。既然西雅圖雨多，那麽買傘的人一定不少，這應當是個好點子。但不到一年，傘店結束營業，女士打道回府。原來的設想是按常理出發，雨城一定是要傘的，但偏偏西雅圖人不按規則出牌，人們喜愛我行我素，在下雨天就是不喜歡用傘，而任性地讓細雨淋灑。

十月剛過，西雅圖迎來了日短夜長的冬天。蜷縮在沙發上，看壁爐的火花閃耀，手捧一杯星巴克，聽著莫札特或貝多芬，窗外那淅瀝瀝的小雨下個不停……。

任性的西雅圖人，戀雨情結也許是獨一無二的。