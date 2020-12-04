歲月悠悠，七〇年代定居美國 以來不覺已度過了幾十年醫生的生涯。近年來感覺身體逐漸老化，健康也大不如前，漸漸有退休 的意念，就在盤算著什麼時候要從工作崗位上退休之際，今年年初新冠病毒入侵美國，來勢洶洶，而且情況似乎每況愈下，越來越嚴重。目前還沒有特效藥，老年人抵抗力弱，一旦得病，死亡率相當高。眼看疫情持續擴散，於是決定就此退出職場。

回首五十年前初來美國，那時我還是一位對人生充滿了鬥志和憧憬的年輕小伙子；春去秋來，時光飛逝，如今的我已是一個老翁。最近幾年， 總覺得體力和精神逐漸不聽使喚，容易疲倦，記憶力也大不如前。

出門前，不是忘了手機皮包，就是鑰匙不知道放在哪裡，需要全家上上下下到處找，真是苦不堪言！更糟糕的是，由於記憶力漸漸衰退，有時竟在替病人看診時忘記了某些不常用的藥名，內心的尷尬油然而生，真是力不從心啊！

隨著科技日新月異，醫學領域也是跟著進步，老醫生的醫學新知跟不上診所中年輕的醫生，有時還需要向他們請教某些新知識。

當然，老醫生有豐富的經驗是年輕醫生沒有的，只是時光不饒人，又如長江後浪推前浪，老醫生也會有變得遲鈍的一天。 因此，我們老醫生應該有自知之明，在智力、精力減退到某一程度時，便應知難而退。

退休後有不少空閒時間，本來想重拾一些以前愛好的事，拿起口琴，發現功力已失，吹起來上氣不接下氣，只好放棄；繪畫方面本來程度就不高，十幾年不畫也已經退步很多，再也提不起勁；幾年前學會打麻將，假日與親朋好友來上幾圈娛樂一下，覺得自在快樂，可惜目前因時疫流行，這樣好玩的事也沒了。

我在學生時代愛好圍棋，曾經多次參加比賽，棋力在一段左右。往年偶然在網上對弈，輸輸贏贏，純粹娛樂性質，一點都不在意。退休後又再度出山，網上取樂。

Pandanet是免費的網站，參與者都以代號登記上網，開始時需要先定自己的程度，從最高八、九段到最低十六、十七級，甚至以初學者上網都可以。參賽者假如能贏對手幾盤，電腦會自動為你升級，多輸則降級。下棋雖然是純粹娛樂性質，能贏得對方，總是感覺良好。

這次重出江湖，本想目前不必上班，心情放鬆，定能好好表現。不料事出意外，連續敗陣下來，竟然從一段降到三級，還幾乎守不住，這是年輕時代的我從未發生過的事， 我這才驚覺到，自己已經失去對千變萬化的棋局迅速及敏銳的反應。又連續下了幾個月，情況還是一樣，想了又想，這豈不是失智 症的早期症狀？還好這只是退休生活的樂趣，否則豈不誤大事！

總而言之，我自己要安於現狀，過去的光芒一旦過去，就不要去多想，以免自尋煩惱，還是把握當下，能做什麼就做什麼吧！