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CDC估3個月添18萬人病故 「全民戴口罩才有救」

加州頒「區域性居家令」防醫療不堪負荷

病歷檔案夾

凱軒

先生去年做了一次手術，得在凌晨五點陪他辦理入院手續。我臨時拎了個袋子，那種熟悉的感覺又回來了。在照顧父母親及婆婆的那些年裡，每次看醫生或進出醫院時，我都會提個背袋，裡面有書、水和零食，最重要的是有個病歷檔案夾。

要照顧三個老人，我很快意識到，自己將面對許多緊急狀況。我無法記住每次看病的醫生及結論；而醫生得照顧許多病人，更不可能記得病史。為了能有效率的看診，我得設計一套有組織的系統。

我為每個人編了個檔案夾，按照看的專科醫生分門別類。在每個醫生的檔案裡詳細記錄每次看診的對談和診斷、做過的測驗及結果，和開的藥及服藥反應。

看醫生前我會先準備問題，當場做筆記，回家後輸入電腦，再印出存檔。檔案夾內也有部分是針對病情，在網上蒐集的各種有關資料。

父親住我家由我照料時，有多次緊急叫救護車。還記得第一次，七八個醫務人員和消防壯漢，抬著氧氣筒、擔架進門，不但要評估父親的狀況、檢查家裡的安全設施，還得追著問父親的資料填表。人聲雜沓，一團混亂。

經過那次我就了解，越快提供資訊，父親就能越快得到醫療服務。我將所需的資料濃縮成一頁，包括醫療卡資訊、簡介病狀、醫生聯絡電話、正在服用的藥物和劑量及可能過敏的藥物。拷貝多份放在檔案夾最前面。緊急時，只需由内抽取一份，交給醫護人員，既可節省時間也能避免人為錯誤。

父親曾做過機器人手術修復心臟瓣膜。機器人手術在二十年多前十分罕見，南加大的史騰醫生是創始人。手術前，我和父親與史騰醫生約了兩次長談。我準備了一系列的問題：醫生的經驗、手術程序、可能風險、術後照料及許多假設性的問題。交談時，我一面忙做筆記，一面翻譯給父親聽；但只著重傷口小，復原快的好處；淡化可能中風心臟病的風險，使父親安心。

第二次會面時，史騰醫生告知他印象最深刻的是我那鉅細靡遺的檔案夾，他也希望家屬都能多做功課， 因唯有如此，病人才會得到最悉心的照料。

根據檔案夾裡的資料，可和醫生溝通病人近來的變化，及用藥可能的不良反應、提醒醫生該做的測驗及調整用藥。父母年邁時有不同程度的失憶症，而腦科是最棘手的。我常用同樣問題請教不同腦科醫生，發現醫生們經常看法迥異。我得研讀資料，綜合醫生的見解，再自己做判斷。我也常將檔案夾裡記錄的許多寶貴經驗，提供給正在照顧父母的朋友們做參考。

多年來遇過許多醫生，並不是每位醫生都能接受我這種愛發問的風格。但我相信他們都能體會到，這是家屬為了能更了解狀況，以便照顧好親人，所做的努力。

看著書架上標著父母親及婆婆的檔案夾，我默默地懷念著在天上的他（她）們。

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