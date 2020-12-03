那天我因為牙齒對於冷、熱、甜食物及飲品感到酸爽，不得不去向牙醫報到。坐上診療椅的我心中忐忑不安，需要拔牙嗎？根管治療？牙醫檢查後，第一個問句出乎我意料，她問我：「你睡覺常磨牙嗎？」接著問：「或是你常用力咬牙？」我丈二金剛摸不著頭腦，說真的，我沒留意我是否常磨牙或咬牙。

接著她拿出牙齒模型解釋我的狀況，可能是在壓力大的情況下磨牙或咬牙，也有可能因為刷牙太大力，導致兩齒交界面的琺瑯質崩解流失，牙齒產生敏感酸爽現象。她說，在這疫情復工 期間，她已經看過很多像我這樣狀況的病人，疫情造成很多人情緒壓力大，擔心工作、經濟、健康……，然後反映在咬牙磨牙，造成牙齒酸爽。

牙醫說我沒有蛀牙，為我洗牙塗氟並叮嚀我可以用敏感性牙膏刷牙，這種牙膏貴一點，如果不捨得用它刷牙，也可以在睡前用一般牙膏刷牙後，用敏感性牙膏薄薄地抹在牙齒上。

我開心走出診所，照她叮嚀的去做，一切安好，這位牙醫真的很有良心。

這件事在我心裡起了一番漣漪，我真的壓力大嗎？我以為自己在疫情期間調適得不錯，畢竟我身為護理人員。有朋友說她得了焦慮症，在用藥中，疫情大半年過去了，她還是不太敢出門，我聽了非常難過；也有朋友說她在工作上不得不換跑道，我聽了心驚膽戰，我的護理工作上也有很大的變動。

對於壓力的調適，也許我沒有自己想得那麼厲害，至少身體誠實的告訴了我。我也開始觀察自己，發現自己真的很常咬牙切齒，在性子急起來的時候，但睡覺磨不磨牙就不得而知哩！

一直以為自己性急無藥醫，因為牙齒讓我不得不改變，開始提醒自己慢下來，每晚對著牙齒用最溫柔的語氣講話，「我親愛的牙齒寶寶們，吾愛此身，吾亦患此身，我會多愛你們一點，我性子會慢一點，請你們讓我少患一點，拜託喔！」

雖說肉體是四大假合，難免要進廠維修，但讓我困擾的是，我還真控制不住它何時要出問題，沒有健康的它又不行，單純的牙齒酸爽還沒讓我痛不欲生，但唉唉叫一點沒少。說到底，我連自己的身體都沒轍啊！突然真切的看清這一點，雖然內心百感交集，不過還是要盡力保健。

大半年的疫情過去了，我也聽聞如牙醫所說，面對高壓及有很多擔憂的人存在，這真的是一場耐力持久戰，希望自己打得漂亮。