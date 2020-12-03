又見南希是今年三月，居家避疫 ，看她接受專訪的視頻。我緊盯她的臉、頭和手臂，希望沒有任何不由自主的抽、扯、拉的痕跡，祈禱這位獵殺杭廷頓病基因的先驅，最終可以逃脫杭廷頓病的追殺。

多年前，妻和我在曼哈頓 雙雙就讀研究生，妻在金髮如瀑的南希教授那裡幫忙，整理她從世界各地收集的杭廷頓病數據。此時南希已在該領域貢獻傑出，造福全球幾十萬患者，獲獎無數。

杭廷頓病俗稱杭廷頓舞蹈症，我幼年居青藏高原時曾親睹，印象極深。病人伸舌努嘴，手舞足蹈，走路時進進退退，驚驚乍乍。我們一群小孩隨其左右，又驚又怕又喜又奇，以為撞上行為荒誕的怪客，怎知這是一位承受著無比煎熬的晚期受難者。

一日南希送妻一本書「尋找命運的基因」，描述她家族幾代與杭廷頓病的苦難史，以及追捕杭廷頓病基因的艱辛，為其胞姊鼓足勇氣所著。幾天讀完，震驚得我難以平靜。這與其說是讓妻儘快了解杭廷頓病的參考書，不如說是一本充滿激情、苦楚、鬥志的勵志家史。

疾步去了妻在學院走廊上的格子工作間，隔壁辦公室裡的南希正凝視電腦，側影在餘暉逆光中有些剪影的朦朧。「妳好，南希！」我激動地招呼。聚精會神的南希受了一驚：「你好，你是？」， 「我是潔的先生，看她，順便和你打個招呼」。她微笑了一下，轉身繼續她的深思。順便打招呼是藉口，實乃專程崇拜，默默致敬。

南希和姊姊在二十多歲時才被告知恐怖秘密，母親一方有杭廷頓病家族史，爺爺和幾個四十多歲、正值壯年的叔叔都患病離世，五十多歲時發病的母親，十年後不敵病魔。

書中這樣描述病中的母親：「當她坐著的時候，身體不由自主的抽動，會將她和椅子沿地板一直抽到牆邊，然後她的頭不由自主地撞擊牆壁。為了讓她夜裡不致傷害自己，我們在她床上鋪滿羊毛被褥……」。

南希的臨床心理治療師父親，在太太患病五年後創立了遺傳病基金會，透過社會募捐，招攬專家，他矢志終生追蹤解碼杭廷頓病病因，直至最終發現、發明解藥。

此後二十年，南希和她父親領導著一個國際團隊，以委內瑞拉一個杭廷頓病高發村為基地，鍥而不捨地苦戰，採集了上萬樣品，繪出十代家族的基因圖譜，運用八○年代最新銳的分子生物學技術，終於在細胞染色體上定位了發病基因，並研發出該基因在胎兒中的診斷方法。

畢業後恰巧與南希在同一研究所上班，可惜妻換了工作，且辦公室在不同的樓群，便再未見她。數年後搬離曼哈頓前，又見南希。儘管有百分之五十被遺傳的可能，她的心理學博士父親堅信兩個女兒不會遺傳惡魔基因。果然，校園裡遠遠看她，還是那樣精神矍鑠，步履匆匆，舉手投足沒有任何舞蹈的先兆。妻和我為她歡呼，南希一定甩開了杭廷頓的追趕，大可無憂無慮走完餘生！

然而屏幕裡，十幾年後的她金髮雪白，對著鏡頭侃侃而談時，頭和手臂不由自主地扯動。我的心開始下沉。隨著她的敘述得知，最近神經科醫生根據外部特徵為她確了診。惡魔基因與她共存了七十五年後，露出猙獰。

「我會繼續研究，等待解藥，永不放棄」。她微笑地結束視頻。微笑背後我聽見靜默的吶喊，無言的宣誓：人生有許多高低起伏，在最無助時仍可做一事—永不放棄！