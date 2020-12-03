去年某一天約書法老師去飲茶，想順便問老師一些書畫問題，後來因為他有約於舊金山一文藝社活動而取消。當時我想，來日方長，下次有空再約吧。兩個月後新冠疫情 開始氾濫，人人在家與外界隔離，就這樣一直無法探望他老人家。在這個多事之秋，他以八十五歲高齡默默離開了我們，多麽令人感到遺憾與不捨。

我從小喜歡藝術，哥哥們常常與藝術愛好者為伍，他們喜歡來我家切磋藝術，耳聞目染，我也開始喜歡寫寫畫畫，後來終於決定拜師學書畫。聽說老師每個星期都在屋崙一所基督教會教老年學生學習中國 書畫，雖然他是義工老師，但是二十多年如一日，風雨無阻。他寫隸書有非常高的造詣，字體揮灑自如，剛勁有力。

老師是一位瘦小而硬朗的老人，他對生活充滿熱情，非常謙卑而和藹可親，臉上常常帶著笑容，總是給學生讚美和鼓勵。

我在跟老師學習書畫期間，每個禮拜清晨懷著期待的心情，開車到他居住於環境優美的屋崙美麗湖畔公寓學習。他都會先備好每一節課程，工工整整把作業印好。他教會我一絲不茍，精益求精的學習態度，書法內容都是一些人生警句或者勵志名言，他毫不吝嗇把知識傳遞給學生。

後來我發現，他還有非常細膩的裱畫技能 。一幅無論多麽殘舊破爛的畫，經過他的修復都會變得完美無瑕。他常常無條件幫自己的學生在準備參加藝術展之前，風雨兼程地給他們裱好參展的畫卷，因為他希望讓更多的同學對中國書畫產生興趣，有些學生跟他學了十幾年。他還有石刻印章的技術，我們的第一個印章就是來自他的精美細雕。

為了不讓手工裱畫藝術失傳，他問我：「你要不要跟我學習裱畫？」我斬釘截鐵地回答：「當然要！」就這樣，他教我從自己煮漿糊、托畫底，在木板上晾乾後，就是一幅平平整整、沒有皺紋的漂亮畫卷。後來，我完整裱出自己的第一幅掛畫，掛在牆上，讓我非常有成就感。

我遷入新居以後，他送了一副千金難買的手工掛畫：「福家多美德，華室有春風」的對聯，我把它放在大廳最顯眼的地方，大廳內藝術氣息撲面而來。

之前他每年都會與自己的學生在唐人埠的孫中山紀念館舉行亞洲書畫展覽，讓華人 華僑有欣賞藝術的機會，讓博大精深的傳統文化得到傳承，我也有幸參加了兩屆的書畫作品展覽。聽說主辦單位因為缺乏經費而放棄一年一度的藝術展，非常可惜，衷心希望社區支持這些華人華僑，在海外能夠保留中國文化，讓中國書畫藝術代代相傳。

現在因為疫情無法上班，我還是堅持在家練習書畫藝術，以老師教給我的手工裱自己的書畫，非常有滿足感。

希望老師在另外一個世界繼續他喜愛的藝術，我們也會努力做好藝術傳承，讓藝術之美源遠流長。