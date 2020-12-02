親愛的是唐宋八大家歐陽修的嫡系三十六代長孫，四十多年前我們的大兒子出生以後，在台灣 的公婆很高興，說歐陽家又得以香火傳承了。我知道雖然公婆沒有給我們生男生女的壓力，但老人家其實非常在意，所以我們有兩個兒子，算是對公婆有交代了。

朋友都說女兒比較貼心，他們說女兒小時候甜蜜地黏在爸媽身邊，是爸媽的小棉襖。女兒長大了也比較會照顧年邁的爸媽。我在三個男生的環境裡過了近半世紀，卻絲毫不覺得缺了什麼。

大媳婦是和我們背景相似的華人，非常體貼我們。二媳婦雖然是洋人，但是她對我們尊重敬愛，她倆不就是我們現成的女兒？將近三年前，親愛的病況嚴重，他召喚兩個兒子回家來，撐起所剩不多的體力，祥和地與他們道謝、道愛和道別。那時我們都淚流滿面，無法接受他將會離去的殘酷事實。親愛的吩咐兒子們「好好照顧媽媽」，我只當他忘了在他生病的一年多，我已經被迫挑起了不少家裡的擔當，我哪會需要兒子們來照顧。

我的父母早逝，所以我向來特別珍惜和兒子的互動，不時告訴他們要感恩父母雙全的幸福。大兒子就業 後，多年來一直保持每個禮拜打電話回家問安。現在他則是每天晚上打電話回來，問我吃了些什麼，叮嚀我不要捨不得丟掉剩菜，又關心我的過敏情況如何，需不需要他再買什麼東西周末給我帶過來。小兒子住得近，所以他經常回家來。

自從親愛的走了以後，兩個兒子對我的關心更加碼了；大兒子主動把家裡的警報監視系統更新，以便他隨時可以在電腦上看到我們家內外的情況。有一天我出門去蹓狗時忘了解鎖，結果警鈴大響，我還來不及跑回去取消警鈴時，大兒子已經打到我手機 來關心了。大兒子像是我的隨身保鑣，叫我放心不少。

我們家後院的草今年夏天特別乾黃，我猜想是灑水系統出了問題。我家的剪草工人是用了好多年的老墨，我請他看澆水系統的控制表，他不會說英文，我不會說西班牙文，我指著盒子用美式西班牙語說「電不好，沒水，不好」。阿米哥搔搔頭說「不會英文」。我只好打電話向大兒子求救。靠著大兒子用視訊，一步一步教我把好幾個開關上下挪動，我手忙腳亂地配合兒子耐心的指示，開這個關那個，終於完工。第二天早上，當我看到噴水器準時自動澆水時，我高興得歡呼和流淚。以前這些都是親愛的事，現在幸好有兒子幫忙了。

近三年多來，只要小兒子不在外地拍戲，他每天晚上一定回家來陪我一下。我的手機、電視、平板電腦沒事就因為我操作不當而罷工，都是等小兒子回家來三兩下就修好。尤其現在疫情中每天有他回來陪我看電視、聊天，我從來沒有感到孤獨寂寞。

親愛的走了，就像天塌下來了，但是兩個兒子就在我身邊，扶持我站起來。上天雖然關掉我幸福的大門，但兒子們就是上天替我留的兩扇窗。古話說「養兒防老」，我的餘生應該是「養兒伴老」。