我家樓下有一間客房，我把它短期出租。那一年夏天，一個叫芮恩的年輕美國 小夥子即將搬進來。在他搬進來以前，我的一個親戚肖丹剛好出差路過我這，就在那房間住了一宿。

那天早上，我準備了早餐招待肖丹。他好像沒有心思吃，想說什麼，欲言又止。我就說，這次時間緊，下次來，一定要在我這多玩一會了。

他對我說：「我下次可不敢住你這間房了。」

「為什麼？」我問他。

「昨晚我倒頭就睡，沒發現什麼異樣，可今天早上，我忽然聽到房間裡有一個奇怪的聲音，我離開房門時，那聲音又在我背後響了一下。」他說著聲音都發抖了。

「真的嗎？我和你下去看看。」

「不了，我走後你自已去看看吧。」說完他就拖著行李匆匆告辭了。這膽小沒用的肖丹，我心裡怨著他，可是我也不敢下去那房間了。芮恩後天就搬進來了。怎麼辦？還好房間很整潔，不用打掃。

到芮恩搬進來那天，我都不大敢看他，就在樓上談了一下，把鑰匙給了他，跟他說我有事要出去一下。後來我天天提心吊膽的，但一些日子過去了，芮恩也沒說什麼。我想，有什麼聲音嘛，可能是肖丹神經過敏 吧！

那房間隔壁的洗手間也是洗衣房，一天，我在放衣服的時候，聽到洗手間裡發出一聲怪叫，那聲音似人非人，又像金屬發出的，就那麼一聲，我看周圍什麼東西都沒有。後來我經常聽到那聲音，有時當我正想飛快離開洗手間時，那怪聲就來了，像是提醒我它的存在或是給我告別一下。這事發生後，我每次下樓腿發軟，心發怵。這不是鬼怪是什麼呢？它一定是從芮恩的房間裡跑出來了，可能芮恩的氣焰高，鬼敵不過他，原來肖丹不是神經過敏啊！

後來有一陣子我沒聽見那聲音了。其實我除了害怕，還有更多的好奇。它這一不叫，我反而不習慣了。我上下左右仔細察看，還是沒有發現。有一天，芮恩問我有沒有小圓電池，我說沒有。我不知道他要電池做什麼，跟著他下樓去，只見他在洗手間最高的一層台架上取下一個陶土色的花瓶一樣的什物，把電池裝到底部，那個東西馬上滋的一聲發出鬼怪式的聲音，好像有個香氣噴到我臉上。

哦，原來是這個玩意給我開一個不算小的玩笑。那是什麼東西呢？芮恩說這可能是以前住的人留在他房間裡的，這東西很好，它會自動定時淨化空氣，在大熱天，它噴出的氣還有絲絲的涼意呢！他搬進來後，想到它更適合放到洗手間，就把它放那架子上了。那裡高得我又看不見，也想不到因為它是那樣的不起眼，弄得肖丹也誤會了。真是沒想到啊！