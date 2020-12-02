潛力每個人都具有，多藏於內，伺機萌動，若有觸發，必迸出火花。一個疫情 ，禁足令眾人陷於寂寞難耐，紛紛撥動了潛力的發條，一時之間，各術業範圍冒湧出一批大師高手，成績斐然，令人驚訝。

君不見身邊飲食隨意之人，迷上了烹飪課程，廚房裡撥弄著鍋碗瓢盆，豉油醬醋，幾月不見，成了家庭巧手煮婦。重文之人迷上了畫圖，釋卷握筆，天天在網上聽課觀摩，潑墨揮灑，過不多時，一個華麗轉身，成了繪畫「大師」。還有攝影 達人、寫作高手、園藝能工、雕刻巧匠等等，一時之間如雨後春筍，層出不窮。疫情期間，居家領域人才輩出，凡人變能人，均藉疫情平台盡數閃亮登場。

我有一朋友，硬是徒手闖進繪畫天地，短短半年，打響了驚人的名堂，令人刮目相看。這位芝加哥 的朋友，三十多年來一直在公立學校教書，疫情之前，無論法定工時還是寒暑假期，一直沉迷教學，抽空出來面聚閒談都成了奢侈的事。誰知疫情爆發，所有面授課程全都停止，在家上網課後，剩餘大量的時間，如何打發這多餘的時間成為她最新的難題。

經朋友介紹，她懵懂地進入了一個網上繪畫初級班，為了打發無聊的時間，她也學著用彩筆畫畫小雞小猴這些類似兒童畫的東西。過了兩個星期，她迷上了繪畫，並且不再滿足於簡單的素描彩繪，而是鍾情於國畫的深造，興趣的火苗一旦點燃便一發不可收拾。

她開始購入正規的宣紙毛筆，顏料色盤，跟著老師從最基本的筆法畫起。初時畫畫靜物擺設，如蘋果蛋糕花瓶之類，接著嘗試描繪一些簡單的小動物，如金魚、飛鳥等，再到臨摹形態雅致的蘭草、葡萄，一路練下來，簡單的圖案開始變得複雜，蘭花可以長在石頭上，葡萄架下有憨態的小雞，金魚也可在荷花池裡悠游，畫面變得靈動，儀態萬千。

她現在發布在社交媒體的作品相繼呈現山雨空濛、清泉漫石、松月相映、浩瀚煙波……，意韻相成的畫作，吸引了眾人艷羨欣賞的眼光，已有朋友出價一百元買走了她其中一幅「青山獨歸遠」。我驚嘆短短數月，一個圖畫小白竟然可以蛻變為繪畫高手，老友潛力的迸發使我佩服得五體投地。

眾所周知，繪畫多少講究天分，也有後天發為，大器晚成的。我這位老同學，疫情之前可以說對繪畫茫然鮮知，一竅不通，且不必說執筆繪圖，單論喜歡欣賞畫作也談不上。

所以天賦這東西真不好說，你肯挖掘潛力，加上專注興趣，再付出持之以恆，那麼後天的創造力就自然形成了，成績斐然也變得順理成章。

我這個朋友，鍾情於繪畫以來，就別無他好，專攻一項，而且力求臻於完美。一晚，她描畫一張「千里澄江似練」至深夜，染色時睡著了，醒來筆尖觸畫，畫面現瑕疵只能作廢，她因靈感手感仍在，便棄寐挑燈夜戰，重畫一幅，待蓋上圖章大功告成之時，天色既白。待她把圖上傳至社交媒體，讚聲一片。

我的確欣賞她的專注，更佩服她的堅持，想我這樣有繪畫功底的人，現在也難以企及她的高度，可見一個人的潛能爆發出來，就會有意想不到的奇效，朋友的成功，令我有點手癢難耐，我是否應該重拾畫筆，把潛能再度激發起來，與在路上的朋友來個你追我趕？