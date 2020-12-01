小時候曾經聽過老師家長說某某孩子「不開竅兒」，就是說，學生領會不到老師教授的實質內容，只會照貓畫虎，不得要領。又說有的孩子開竅兒早，有的開竅兒晚。後來聽說京劇演員演戲也講究「開竅兒」，就是通常說的「找著感覺了」。據說京劇大師梅葆玖先生告訴弟子，只要開了竅，不管什麽時間，不要怕給他帶來不便，哪怕是半夜，都要馬上來找他，談一談，看看感覺對不對。可見大師對「開竅兒」十分重視，因為這常常意味著演員的表演水平達到了一個新的水準。

我最近也有一回「開竅兒」的經歷，不是功課，也不是演戲，而是做飯。我自以為是會作飯的，也常常作，但是失誤也常有。不管照著菜譜作或者不按菜譜作，成品和想像中總有一段距離。

麵食是我最怵頭的，比如生煎包，要麽麵發得不夠軟，要麽沒煎好，黏了鍋底，要麽餡兒味道不對。我喜歡吃麵食，但是總也作不好。有一天忽然想作生煎包，也沒有看食譜 ，結果作出來一鍋白胖的生煎包，底部金黃酥脆，內瓤暄軟，餡料味道極佳，自己都不敢相信，著實多吃了幾個。這對烹飪高手算不得什麽，在我卻是可喜的成功。

奧立佛‧霍姆斯說：「人的心智一旦延伸到新的境界，就再也不可能回到原位。」對於烹飪技能，這個規律也同樣適用。生煎包的意外成功只是個開始，從那起，所有的麵食不再是問題，而且幾乎每道菜都忽然作得好吃了，並且回回如此，不再受這樣那樣小失誤的困擾，嘗試新菜，困難的項目也忽然變得容易了，自覺整體烹飪本領在自己的水平上提升了一大塊。

雖然是整體的提升，但是新的突破常源自細小處，或者揣摩出無法言傳的妙處，或者注意到原先沒有注意到的東西。比如廚房裡鍋碗瓢勺和各種工具，在這以前，我一直忽略了一個小物件，就是拼菜的盤子，我開始是用一個大的餐盤，後來有兩個四分之一烤盤不常用，就權作拼菜之用，大小合適，進出冰箱很方便。

拼菜是作菜的前期工作，就是把所有的食材搭配好放在一起。之前這一步是可有可無的，但是我發現，只要這個盤子是滿的，我就不用擔心飯桌上沒有好吃的飯菜。採購的時候只想著把這個盤子拼起來，更容易有的放矢。所以晚飯後就把第二天要吃的東西放進這個盤子裡搭配好，有時順手把洗切的工作也做了，第二天胸有成竹，餓了很快就能下鍋，不會手忙腳亂，飢不擇食。就好像德國 童話裡的鞋匠，頭一天晚上把皮子切好，夜裡小精靈就會來幫他縫好，第二天早上他就會發現漂亮的鞋子了。

我曾經認真學習作菜，收集了幾大本菜譜，如法烹製，都沒有獲得這樣的效果。疫情 發生的半年時間裡，在外就餐多有不便，一直都是自己作飯，也許開竅兒和這一點不無關係。開竅兒是需要積累的，熟能生巧，同時也非強求可得，是自然發生的，彷彿天外飛來，醍醐灌頂，這大約就是為什麽要稱作「開竅兒」的緣由吧。

或雅或俗，各人開竅兒的體驗在不同的方面，開竅兒有早也有晚，不分老幼，可以說是沒有止境的。不管怎樣，「開竅兒了！」是樁讓人歡喜的事，好似作文得了靈感，把許多東西融會貫通起來，達到一個新境界。