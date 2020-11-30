一九六六年大姊來美國 深造，當年出國是重大的事情。來往不易，行前治裝是必要的，包括比較高檔、可穿出場面的禮服。媽媽除了親自為大姊縫製許多新衣之外，更大手筆去上海裁縫師傅處訂造兩件紅色和黑色的織錦旗袍。媽媽說這兩件旗袍可以出席聖誕晚會、農曆新年、西曆新年以及各種派對，甚至她自己結婚宴客的禮服。

在美國的大姊果然穿上這件旗袍出席種種活動，贏得許多讚賞。三年後我在美國，第一次被邀請參加豪華盛大的聖誕晩會，沒有得體的衣服，大姊從衣櫥裡拿出這旗袍叫我試穿，雖然身材不盡相同，但穿上後也覺得不錯，她說：「我穿過很多次，已經值回票價，現在便送給你啦！好好保留著。」當然我在晚會上收到很多棒場的溢讃。旗袍穿過後，便收藏起來。

誰知道一轉眼十七年功夫，女兒長大了。一次需要參加個正式的場合，準備上街尋買新衣，忽然說她想在這小城裡的大晩會中出奇制勝，她從來沒有穿過中國 服裝，問我們可以出城到唐人街尋找適合的嗎？我想到大姊給我的旗袍，女兒的身材與大姊比較相像，便找出來給她試穿。

當她穿上這件漂亮的紅旗袍走下樓梯時，我大吃一驚，簡直像是專為她度身訂造一様合身，非常美麗！她也開心高興得不得了。後來穿著旗袍去赴約，回家後告訴我們她從來沒有得過如此多的欣賞讃嘆。我告訴她：「大姨媽和媽媽也同樣穿過這旗袍出過不少風頭，現在輪到你了，真好！」

想不到一件二十多年的旗袍，兩代三人都穿過它顯示其美麗的魅力。只可惜日換星移，旗袍美則美矣，但與舒適相差太遠，以致市場失落，好裁縫師傅更後繼乏人，唐人街市場上只有工廠生產的次貨，誠憾事也。我繼續小心保管這件好旗袍，記念已回天家的大姊。