我家在波士頓 西部約五十米高的山坡上，視野很好，能看到遠處的山和樹。從陽台向外看去，上面是蔚藍的藍天白雲，下面是一片綠色的海洋。在蔚藍的天空中，有時飄蕩著白雲，有時有銀色的飛機路過；在綠色的海洋裡，淺綠、墨綠、翠綠各種各樣的綠色，在近處綠色的海洋中，還可以看到一點點紅、白、黃等鮮花，像一幅西洋水彩畫。一有空，我就在陽台上欣賞這綠色林海。

到了秋天，有顆綠樹樹冠上的樹葉，開始變紅，在這大片的綠樹林中，那頭戴紅色樹冠的樹好像是樹林中的帝王，昂首挺立綠色叢中，顯得格外高貴耀眼。我天天注視這棵戴著皇冠的樹，先看到變紅的樹葉越來越多，樹冠部分的紅色慢慢變深。我走進樹林，撿起一片樹葉，細細觀察，樹葉好像一個美麗的紅五星，又像是一只張開的小手掌，原來是楓葉。我聞了聞，竟然有淡泊的清香。楓樹常生長綠林中，高大挺拔，如旌旗飄揚。慢慢紅色的楓樹越來越多，最後成大片紅楓。

楓葉變紅是因為空氣寒冷，停止光合作用，楓葉生成不了新的葉綠素，楓葉就把它自身的葉綠素奉獻給生它養它的母親楓樹，葉子中的綠色就開始消失，顯示出葉子原本的顏色。當楓葉把自身葉綠素全部奉獻完時，也是到它生命的終點時，楓葉紅了，這就是我們在深秋看到色彩斑斕楓葉的原因。

楓葉紅了，紅得似火，紅得似血，鮮紅的楓葉啊！你把秋天的激情點燃，你把秋天的激情禮讚。我愛你的濃烈，我愛你的熱情奔放，是你染紅了秋色，是你給了我秋天的遐想。當我遙望遠方的楓葉被落日照耀得如同燃燒的火焰時，我的心醉了，醉得全身的鮮血都在沸騰激蕩。

深秋，大風吹起，楓葉好像一隻隻美麗的紅蝴蝶，從樹上飄落下來，在風中靈巧地翻飛、滾動、旋轉，如同喝醉酒似的，晃晃悠悠地飄落了下來。

楓葉落了，當楓葉把它生命中的所有能量全部貢獻完，這是它生命結束之前的燦爛。它悄悄地落下，落在大樹母親的周圍。楓葉給大地鋪上了紅色的地毯，用它最後一點軀體裝飾生它養它的母親。

當冬天來臨，大雪紛飛時，楓葉枯了，但楓葉用它的軀體組成張厚厚的棉被，保護自己的母親免受冬天冰雪的侵襲。

到了來年的春天，楓葉已經轉化成為綠肥，滋潤大地，讓大地為自己的母親提供更多養分。

楓葉，你無私奉獻的一生，從你一出生起，就默默地吸收陽光，生成葉綠素，為生養你的楓樹提供養分，而當生命快枯竭時，你又把自己僅有的葉綠素奉獻給楓樹；在你生命結束後，又為大地披上燦爛的秋日盛裝；當寒冬來臨時，又用自己的軀體保護著大地母親。

啊，楓葉！你向我熱烈地述說著秋的美麗，秋的燦爛，秋的金貴，你向我展示了秋的胸懷，秋的丰采。生命的秋啊！只要有楓葉的執著，也會是紅到天際、紅成燃燒的火焰。我願化成一片楓葉，在秋天裡自由自在地激情燃燒，我不再為人生之秋而傷感，今後每天都要為秋的紅艷而努力，我讚美秋天，讚美楓葉。