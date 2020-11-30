近日，顧師傅不但把我家浴室翻修工作做完，還把浴缸後的漏水管修好。為感謝他百忙中來幫我，還在一百度高溫下工作，我寫支票時多加了小費湊成整數交給他。他抹去額上的汗珠收下支票，靦腆的說：「謝謝大姐，有啥問題隨時通知我。」

顧師傅十年前移民美國 ，來時已屆中年，由於語言障礙及維生之故，一頭栽進雇主是中國 人的建築工人行業。這些年，經濟的起伏使加州 房產市場持續熱絡，進而帶動了裝修業的興旺，在洛杉磯，裝修業特別紅火。中國人嗅到此商機，有不少人參與這個熱門行業。

為維護客戶權益及制衡建築業的優劣品質，加州法律要求凡超過五百元的工，必須要有證照才能為客戶服務；而要擁有一張建築工程包商或特種專業，如水電工執照，得具備四年實際工作經驗後，才能向加州建築公會提出申請，並通過加州法律和專業知識筆試，購買勞工險後方能領照 。

對英文能力還行的人來說，可參加補習班惡補一番，赴考不是問題，但對英文能力差的人來說，其變通法是：與有照的人合夥做生意。顧師傅當初就在英文不靈光、在做生意的雇主下工作，雇主自己其實也是在轉行後邊學邊作，鑑於市場求過於供，雇主總在找工人 ，似有接不完的生意。由於雇主自身並無參加考試，又對專業知識一知半解，一項工程完工後，只要外表看來不錯就行，在這種情況下，工作瑕庛是免不了的。

工作瑕庛通常在工程做完數年後現形，較嚴重的如外牆漆一片片脫落，因為沒用高速清洗器先沖掉舊漆；浴室磁磚開始開裂、脫落，因為石磚下的舊磚沒打掉就鋪上新磚；地磚起裂縫，因為鋪得不平……。較輕的瑕庛如：門傾向一邊很難關好，因為裝門時趕工，摺頁絞鏈少上一根螺絲釘；浴室廚房打膠未使用防霉膠，以至於浴缸及洗手池邊頻頻發霉；木地板下不知少了哪道工序，走在上面總是嘎吱作響等等。

許多中國人做翻修時選擇雇用中國人，是因溝通及價格因素。大部分的家庭裝修若有瑕庛，客戶只好自認倒楣。商業裝修牽涉的範圍較複雜且金額較巨，還得通過該市批准，若有問題，不滿意的客人就會去建築工會提出申訴，包商若不把問題處理好，執照有可能會被吊銷。

顧師傅一直住在我老闆投資的公寓裡，據公寓經理觀察，他幾乎一周七日都是早出晚歸，不停的幹活。終有一日，他停止幫包商做工而直接與客人接洽裝地板、更新浴室等。又有一日，他從公寓遷出，告訴我們他買房了！

顧師傅與他的雇主可謂是典型美國夢成真的例子，不同的是，顧師傅並不是有樣學樣效法他的雇主，他在工作中學習到工作的本質以誠信為要，在報價上，他總讓客人自選喜歡的材料，將工料成本與合理的人工費用分開外，施工時不茍且馬虎，因此好口碑讓他在還沒做完一工程，下個客戶又催他了。雖然他應該具備一張執照，但若工程做到位，客人滿意，具備執照與否也就無關緊要。

而他的雇主想賺大錢，包攬生意時報的是包工價錢，所以材料會使用不耐用的廉價品，在施工時，像先前提的豆腐渣工程唬弄客戶，蒙混過關，忙不過來時，更無法顧及工人的工作品質。當一個工程結束沒多久後，他就有可能成為過街老鼠，走上被人告訴之路。

許多人嚮往移民到美國這個自由國家，在此只要憑著誠信，一步一腳印，專心做好一件事，安身圓夢不是不可能。顧師傅若在中國做建築工人十年，或許無法圓置產的夢，但在美國這個職業不分貴賤的地方，他得以圓了背後是尊嚴、勤奮、務實痕跡的美國之夢。