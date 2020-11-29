兒愛狗，可妻不贊成養狗。兒唸大學進度緩慢，為鼓勵兒早些畢業，我承諾以狗為畢業禮物，妻難以反對。「其實是你想養狗。」妻拆穿我一石兩鳥，因我也愛狗。但我打好算盤，與兒講好：「我只買狗，照顧是你的事。」反正住在一起，我隨時可跟狗玩。

奧里是隻母的澳洲 牧羊犬，黑身白胸黃眉，很漂亮，常在廣告上看到類似的狗。兩歲了，坐臥姿勢皆優雅，奔跑飛揚若駿馬，我愈來愈喜歡。她對我很友善，但關係較淺，她常和我玩到一半，一聽到兒的動靜便離我而去，留下我錯愕、失落。有時她會主動找我玩，坐在我椅子後輕吠，吸引我注意，頭幾次讓我驚喜，次數多了卻讓我心碎。

我發現，她會來找我的時候，兒必定不在家。她一歲前會在院子亂吃沙子、爛樹葉，晚上會吐、拉稀。她與兒睡一起，兒常半夜清理棉被，白天睡眼惺忪去上班。兒定期為她洗澡、剪毛、照顧無微不至。兒在家，她守著兒是應該的，令我驚訝的是，她來找我，妻也必定不在，如果兒不在妻在，她會守著妻。她來找我，必定只剩我在家。原來我在她心中是老三，令我哭笑不得！

我不服氣，妻不是不喜歡養狗嗎？妻說愈來愈愛她，我也是啊。妻指出我不得她心，因對她沒耐心。

她有根玩具骨頭，喜歡人丟給她追。每次我丟她追到，得先拿回再丟，可她卻咬著不放，變成我追她搶骨頭。我追不過她，很難搶到，覺得她作弄我而生氣，結果總是她咬著骨頭，站著看我拂袖而去。妻就不同了，常滿臉笑容追著她跑。妻點醒我：「她要你追她，這是她的玩法。」

我既不曾照顧她，又没耐心陪她玩，淪為她的老三理所當然。我設法改變，買來牛肉餅乾討好她，她愛吃，但仍然家中無人才來找我。

不料，疫情 使老三翻身。我一向清早出外走一小時，疫情後不習慣戴口罩走路，改成繞院子走道，院子小，走來冗長單調。那時段兒和妻都未起床，奧里發現我的新習慣，會咬著骨頭找我玩。為增加運動量，又免於無聊，我改變態度，耐心和她追來追去。幾次後，我愛上這單純的樂趣，每次她出現，高興活潑地蹦跳，增添朝氣喜意。為使她不容易咬到骨頭，我常出其不意、做假動作、不規則亂丟骨頭，她緊張興奮、撲來撲去。她愛上這玩法，會在我開始走路前準時出現。

後來，我吃早餐她就來，滿眼期待坐著等我。有時她被兒關在房裡不能出來，我邊走邊引頸企盼她出現，覺得分外冷清寂寞。追她跑，雖然會讓我氣喘甚至不適，心中卻有幸福感。獨自走路，才知道那溫馨有多濃郁，一天都缺不了。

和她玩了三個月後，有天晚上，我在房間裡看書，她來躺在我腳邊。我一驚，這麼晚了，家裡又没人嗎？卻發現兒和妻都在，我難以相信。幾次以後才敢確定我被升級了，對她不再是老三。我受寵若驚，幾乎喜極而泣。

「狗對主人忠心、是人最好的朋友」原來不是絕對的，得看你對她付出多少。情誼是互相建立的，這道理所有感情的都適用，不禁令我檢討朋友不多的原因。