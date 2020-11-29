二○二○年疫情 大蔓延，我參加的保險 指定醫院和家庭醫師不斷寄來關懷郵件，溫馨提醒做好防疫工作，注意身體健康，運動、飲食，如有不適要如何就醫等，儘量利用電話和視訊免費與醫師約談。

一年一度的健檢時間到了，覺得一切都還好，本想算了，善體人意的家庭醫師請她的助理主動與我們聯絡，約了視頻就診時間，我和老公倆欣然接受，看看身體狀況，提早防範。約診時間前十五分鐘，助理打電話幫助我們接上視頻，等待醫師。醫師根據我們的狀況與需求，分別幫我們排抽血檢查、骨質密度檢查、眼睛檢查、睡眠檢查、耳朵檢查，清楚又有效，我們按照約定時間完成了檢查。

大致上老公和我都沒什麼問題，唯獨傷腦筋的是我的睡眠，每躺下睡覺，口乾舌燥，無法呼吸，鼾聲大作，每睡不到一小時，被口乾無法呼吸给驚醒，老公也被我的鼾聲吵得叫苦連天，測試結果出來，果然我確實有呼吸中止症，需要戴呼吸器睡覺，否則很危險。我也不敢掉以輕心，只好帶呼吸器回家，希望機器能解決我的問题，期待享受好久以來未曾享受到的一覺到天明，即興奮又期待。

結果這機器卻讓我大失所望，原本就很難入睡了，戴上呼吸器，感覺好像是強大的冷風往妳的鼻孔灌，灌得鼻子疼痛難耐，更是囗亁舌燥無法入眠，別說戴一晩，幾分鐘都快窒息，聲音又吵咕嚕咕嚕的水聲煩死了，老公又在我耳邊說：「肯定是你不會用，我上網去看了，大部分評價都很好，是很好的機器。」我寫信、打電話抱怨無法忍受，再約時間當面弄清楚這個機器，或許真是我方法不對。

我當面向治療師抱怨了一堆，「這機器會殺死我，聲音又吵，要放棄，要退機器，我不想我往後的生命都戴著這機器。」治療師耐心聽我發完牢騷，也不反駁我的説法。她說：「沒有錯，有人很快適應，有人花了一兩年才適應。」

她聽了我的抱怨後，換了新的不同的鼻罩給我試，訂了加熱的管子給我，她很委婉的解釋：「要耐心適應它，放鬆心情呼吸，把它當成是你的好朋友，它會幫助你的。」她的話打動了我，所有新的東西不都要發時間去學習、適應，同時也想到老公常常講「我們總習慣把自己的問題，丟給別人，責怪別人。」那豈不是我嗎？我口乾舌燥呼吸困難，就要把責任推給醫師來解決，怪機器不好，把機器當作敵人不接受，我自己也應該努力做些什麼來改善吧！況且醫師也說了根據BMI叫我要減重 ，或許也可以有所改善呼吸打鼾的問題。如果這些都沒有幫助的話，最後的途徑就是手術了。

而手術也並不能保證，想想減重與呼吸器還是比較好的方法，我們現在生長在這物質環境富裕的時代，大致都是吃太撐，體重過重造成很多疾病根源。向來老公和我都不在乎外表，才讓我有恃無恐把自己吃得過重，腹部脂肪像個圓球壓到喘不過氣來，我開始努力減肥，為了健康，如果自己都不注意保養愛惜，就算是華佗再世、仙丹妙藥還是再好的機器設備也無濟於事。相信我的努力與身體本來就有自我療癒的功能，一定能還我健康的身體。