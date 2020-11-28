在朗蒙特一家大華超市附近，有間越南 人開的牛肉麵館。第一次去吃麵，是兒子從丹佛機場接上剛從北京 飛去的我和老伴，徑直去了麵館。這家麵館門面雖然不大，但卻仍是顧客盈門。

我們三人進得店去，要了兩個大碗和一個中碗的牛肉麵，不多會兒端上來一看，那個大碗麵堪比小盆，中碗也小不了多少。兒子邊吃邊指著那個碩大的麵碗調侃道：「大國人就得吃大碗麵啊！」碗裡熱氣騰騰的麵條裡，漂著幾片肥瘦相間的牛肉。桌上盤子裡盛著九里香、綠豆芽、茼蒿、辣椒、檸檬等菜蔬，小玻璃瓶裡還盛有胡椒粉、醬油等佐料，任顧客選用。碗中麵多量大，但看起來清湯寡水，口感和我們在家鄉吃的五香牛肉麵大有不同。

從那次以後，我們每次去超市購物，兒子幾乎都要和我去這家麵館撮上一頓。我見兒子這樣喜歡吃牛肉麵，又一次去超市時我對兒子說：「今天咱們買上牛肉、掛麵、小油菜，回家自己做家鄉味的五香牛肉麵。要比越南麵好吃許多。」兒子聽說我要自己做牛肉麵高興地說，「家鄉味的牛肉麵，我想起來回味無窮，但是自己沒做過，想吃了只好來這個麵館吃頓越南風味的牛肉麵。」說罷，我們從超市裡如數買上了做牛肉麵的食材帶回了家。

當晚我把牛肉反覆沖洗乾淨，然後坐鍋在約攝氏八十度的熱水中淖洗後，放進了高壓鍋裡，加上三比一的清水和老抽醬油，白酒、蔥段、薑片和八角、食鹽等調料，開大火煮一小時後，改文火又煮近一小時。此時鍋內的牛肉已香氣四溢。關火敞鍋，用筷子一插牛肉已稀爛了。

次日早上，老伴將牛肉取出切片，煮好掛麵(若用手擀麵更佳），用煮麵條的熱水淖了一下擇好洗淨的嫩油菜，逐碗盛入麵條，加上牛肉片、油菜葉，舀上煮牛肉的原湯，上桌即食。原汁原味，醇香可口。堪稱是一款營養豐富的家庭美食。若在當下疫情 時期，隔三差五的就來頓原汁原味的牛肉麵，那肯定會有益健康 ，增強家人身體的免疫力。