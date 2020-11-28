新冠疫情 爆發後，紐約市全面封閉，街上行人稀少。但華人聚集區的法拉盛中心，卻有許多西語裔拉著購物車在排隊領救濟糧。他們都很守規矩，安靜有序地等待。因是疫情高峰期，華人躲在家不敢去湊熱鬧。

疫情緩和後，領救濟糧的隊伍裡出現很多華人。我向他們打聽領取救濟食物的方法，有的要手機預約，有的直接去發放點排隊，於是也加入領救濟糧的「難民」隊伍。

有個發放點因經常發大瓶食油、臘肉和水果，吸引很多華裔耆老淩晨一點就帶著板凳組團來排隊。我八點鐘趕去，早有數百名華裔耆老沿街在排隊。只見地上每隔六呎貼著紅色膠帶的社交距離 線，但在線上竟放著五花八門的物品。有紙板箱、磚頭、廢舊塑料桶，甚至還有一只破鞋，一小包垃圾，每個物品都代表著一個人。這些替代物都是馬路邊住家扔出來等待收集的垃圾，然而這些物品都有一個人守衛著，形成一段段有空檔的隊伍。

發放的時間還早，隊伍卻越排越長。後面的人見前面的替代物太多，有人憤憤不平地上前把瓶瓶罐罐都踢到路邊，後面的人們趁機一窩蜂地向前衝去，守衛者立即打電話搬救兵，原來都是住在附近的人們。立即湧來一批大媽大爺，罵罵咧咧地硬要插進隊伍。但排隊的人不相讓，就相互推搡拉扯。一時間南腔北調的國罵充斥在寂靜的街道上空，吵得附近居民也紛紛打開門窗加入罵戰。不一會警察趕來，看到盡是華裔耆老，英語都不會說，美國警察也很無奈，只好把沒有插進去的人趕走，並疏散人群保持社交距離。

開始發牌子，隊伍又進入第二波騷亂。中國大媽都有一套插隊經驗，見到熟人湊上去聊幾句話，向邊上的人送個微笑，一扭身插進了隊伍。眼尖的後面人看到了，立即上來拉出去，免不了又是陣騷動謾罵。插不進隊的一群人就硬擠成多路縱隊，人聲鼎沸的場面就像上海小菜場，擠得亂哄哄一團糟。為了一點救濟糧，社交距離早被拋到九霄雲外。發牌的非裔聽不懂亂叫的中文訴求，耆老也聽不懂亂吼的英語指示，惹得非裔也發了毛。這種精彩場面每次都有上演，嚇得其他族裔都不敢再來了。

領回的都是老外食品，我不懂英語，也從不買老外食品。有次領回一個屋形盒。寫著「WHOLE EGGS WITH CITRIC ACID」。我看不懂，用手機的谷歌翻譯照一下，出現「蛋檸檬酸」幾個字。我以為是檸檬酸飲料，正好也渴了，倒了一杯嘗嘗，不甜也不酸，淡而無味，就一口氣喝下了。

幾小時後開始腹瀉，我以為是著涼了。過幾天我從冰箱裡取出又想喝，但因為太冷，就倒在碗裡放進微波爐加熱，不料取出後發現底部結成蒸雞蛋 狀的塊，覺得很奇怪，挖出一點嘗嘗，是蒸雞蛋味。於是再繼續放微波爐轉，卻成了一碗蒸雞蛋。再仔細用谷歌翻譯照一下說明表，原來是生雞蛋液，需加熱才能食用。以後領回的食物，我都會仔細用谷歌翻譯照一下才敢食用，看來領救濟糧也要學點英語啊！