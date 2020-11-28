由於從小成長在台灣 最南端的熱都屏東，與香蕉和椰子結下不解緣，老家前院有椰子樹，後院是香蕉園，颳起風、下起雨不就是最浪漫的寫照？可惜當時年幼，哪裡懂得欣賞體會，加上物資環境不夠好，還是能吃的果實比較重要。

當國民政府剛從大陸撤退到台灣，父親服役空軍，分配到也許是日據時代髙級官員住的官舍，兩家人分住一屋，前院大門旁有一棵獨立的霸王椰樹，樹形挺拔優美，院子邊上另有一棵會結果實的椰子樹，兩樹中間還有沿著圍牆長的榕樹，榕樹枝葉盤繞，長得很茂盛，樹蔭下有一水泥方形低矮的儲水池，不下雨時成我們孩童時代最好的遊玩場所。

後院很大，前任屋主種下了二、三十株香蕉樹，由於天氣土壤合宜，什麼都不管就能長得繁茂，結實纍纍，隨時都有附近的客家農人登門購買長成的香蕉，順便砍些蕉葉，轉賣給菜販用來包裹蔬菜，老樹幹還可以切碎餵豬吃。唯一麻煩的是在樹柄夾層中生長大量蝸牛，雨後爬出，雖對香蕉樹無害，爬得到處都是令人生厭，母親每每用掃把掃成一堆，澆上煤油用火燒，看起來很噁心，大概因此，媽媽從來不喜歡吃她在大陸老家很少看到的香蕉。

後來父親又在後院種了二、三十株木瓜樹，兩株芒果 ，都是用吃剩的種子繁殖，也不用特別照顧就能常年豐收，除了自己享用外，大多分送給親友，唯有香蕉自家不吃只賣給上門的採購人，這樣還能收到額外的加菜金。前院的椰子也同樣有人會來收購，像猴子一樣爬上樹，再用繩索綁好送下來。椰子也不是挑食的媽媽喜愛的味道，加上很難打開堅硬的殼，所以當時鮮少喝到自家的椰子水。

沒想到在台灣時很少吃的香蕉和椰子，日後卻成我的最愛。來美後，家中長年最不缺的水果就是香蕉，幾乎每日早餐一塊果仁麵包加根香蕉，配上杯咖啡，就是我最典型一日的開始，數十年不變，朋友們都很驚訝，怎麼同樣的早餐一成不變，不但沒有吃腻，還吃得津津有味？

最近看很多的報告都指出，世界上最受歡迎的水果就是香蕉，不用削皮，不用冷藏，天生就有可隨時用手像拉鍊一樣去皮，露出乾乾淨淨的白肉，香甜軟糯，物美價廉，老少皆宜。最近又學會用香蕉皮擦臉去臉上黑斑，再用來發酵做成富含鉀的有機肥，真是太有用了！

去年香蕉還成了藝術品，出了一陣風頭。報載有位義大利 藝術家用香蕉和防水膠帶製成的作品「丑角」，在美國邁阿密巴塞爾藝術博覽會展出。「丑角」共有三套，兩套已以十二萬美元 價格售出，第三套價格則拉抬到十五萬美元。不久之後就在我工作的大學圖書館閱覧室中，一棵盆景樹上發現掛了一根香蕉，已乾硬變黑，可能是有人模仿製造藝術品。

我小心翼翼的把那又黑又硬的香蕉拿下，解開黏掛用的膠紙帶丟進垃圾桶，一星期後經過那裡，又看到一根香蕉掛在同樣的樹上，這次是新鲜黃色的，看起來還可以吃，當時覺得可笑，沒料到第二天就看到新聞，報導在某處的香蕉藝術，每幾日換一根香蕉，舊的吃掉。真是無奇不有。

記得第一次嚐到香港出產的椰子糖就開始喜歡椰子味，來美後，甜點中最喜愛就是椰子口味的，到中式點心店必定選購椰子蛋塔。飯後甜點最愛椰奶芋頭甜湯，冰的夏天喝清涼舒心，熱的冬天喝渾身溫暖舒暢，近年流行泰國菜，加了椰奶的南洋風味湯品、菜式，更成了新寵。年紀大了，一到冷天皮膚又乾又癢，皮膚科醫生開的處方竟然是香香的椰子油，天然不含化學添加物，價格又合理。外搽藥用、烹飪食用兩相宜。

對香蕉和椰子的喜愛，是否為成長在蕉風椰雨的環境下自然造成的呢？