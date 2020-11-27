提到沙漠、沙漠種植，你會想到什麼？可能是北美沙漠的荒涼，也可能是以色列的滴灌技術。面積大的稱為沙漠，而面積小的，就只能稱為沙地了。如果說在紐約有數以十萬計的人生活在沙地上，你會相信嗎？

在紐約州長島 的東部地區就是大片的沙地。開車在長島，滿眼綠色，家家戶戶房前屋後除了翠綠的草坪，就是高大的樹木。哪裡有沙地？如果不是一次親身經歷，我也不會相信。

這個夏天，我來到長島東部的一個院子。這裡原先是學校的操場，後來停用，在退去的草皮中間裸露著大片的「土地」。走上前去，深一腳，淺一腳的，才發現腳下全是沙。抓一把在手裡，細細的沙子有些燙手，潔白的，沒有一點雜質。轉過頭，不遠處有人在挖坑。走過去，坑已經挖了三、四尺深，裡面全是沙。挖坑的人開玩笑說，這沙可以直接和上水泥蓋房子，品質絕對沒問題。聊上幾句，才知道這裡的土質全是沙子或沙石，能有今天的美景，是多少代人的努力換來的。

為求證，我用手機 在網上搜索長島的地質狀況，找到了一張圖片。從圖中可以看到，長島的西部地區土質主要是泥沙和泥土；而在東部，卻是大片的沙地和砂礫。圖中所顯示的貧瘠和現實中的優美，顯出強烈反差。

我來是因為這裡準備做一個實驗——在沙子中種紅薯葉。我心中一個大大的問號，沒有土，沒有水，更沒有營養成分的沙子能種出東西嗎？這裡的主人已經準備好紅薯苗，那就拭目以待吧！

兩周後再次來到這。操場邊上，寬約五十英尺，長約三百英尺的長條形範圍內已經種下了一排排的紅薯苗，它們挺拔向上，綠意盎然，在光禿禿的沙子地中顯示著旺盛的生命力。這太不可思議了！我不禁讚嘆道：「你們是怎麼做到的？」一旁澆水的人只是笑笑。水澆在沙子地和紅薯苗上，很快就沒了蹤影。離了水，這些幼小的紅薯苗如何生存？它不是沙漠中的荊棘，也不是專業的草皮，只是普通的蔬菜。我不得其解。

第三次來到這裡是在兩個月後，眼前哪裡還有白色的沙灘，有的只是綠色，完完全全被紅薯枝葉所覆蓋的綠色，好像一條長毯從操場的一頭鋪到了另一頭。我蹲下身，拉起一根紅薯的藤蔓，長長的，在一個個分叉處是大大小小的紅薯葉。幾條藤蔓從同一個根上發出，擴散開來，將周圍的沙子覆蓋，再和其他根系的枝葉交織在一起，葉茂枝繁。將一片藤蔓完全提起，下面還是原來的沙子，好像這一大片綠色是從其他地方搬來，直接鋪在這裡一樣，而操場中央仍是一片在太陽下閃著亮光的白。綠色的葉和白色的沙相鄰，界線竟是如此分明。

這是怎樣的奇蹟！在沙中種出紅薯葉。這片操場歸一處寺院所有，參與實驗的都是這裡的義工。我起身，操場另一側，一群天鵝不知什麼時候飛來，在悠閒的吃著草，並不在意我們的活動。天地間，人、動物、植物和諧相處。鏡頭定格於此，等待新的奇蹟。