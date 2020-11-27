女兒打電話來問我某個禮拜三是否有空？覺得奇怪，為啥挑個工作日，以為她要我陪她辦事，沒想到她問，「要不要蹺班？我多一張去紐約 看實境烹飪節目的票」，我欣然同意和女兒約見面。

我們參加烹飪旅遊達人蕾秋瑞(Rachael Ray)節目，十幾年前就喜歡看她每星期主持一次的旅遊節目，針對背包客，她介紹去一個旅遊城市，如何用四十美元 作為一日餐飲開支，那時就被她甜美的臉蛋及呵呵笑聲吸引住，那個節目不但秀出歐美許多城市的美食，也會介紹當地景點，是很熱門的節目，後來她有自己的烹飪節目，時常請一些社交名流或影星作特別來賓。沒有想到今天居然要見到本尊了。

女兒告知她在網上登記了四張入場券，等了幾個禮拜才收到邀請的電郵，早上九點半和女兒及她的閨密如約到紐約攝影 棚的大廈前見面，十點開始，工作人員向列隊等候的觀眾查票，並作安檢，把大家引進一個房間，告知錄影時注意事項。上完洗手間後，我們就進入平時電視上熟悉的場景。

我們坐在第七排，棚內很熱鬧，約有兩百人。四五個攝影機在不同的角度候著，觀眾席分為左中右三區，每人的座位上有一個紙袋，放了些小零食，礦泉水及廠商電視廣告贊助的折扣券，導播及助理教了各種不同手勢代表著需要現場觀眾如何配合，例如何時大笑，何時鼓掌，何時歡呼，氣氛很輕鬆。

蕾秋上場了，大家熱烈鼓掌歡迎，當年那個甜姐兒現在已是五十初頭、有些發福的中年婦女，聽到她那個招牌的呵呵笑聲感到甚是親切。

蕾秋介紹準備的食材，都已經洗乾淨，放妥在料理台上，這種大牌主廚不必像咱們普通老百姓那麼辛苦，從採買、清洗、切弄再下鍋，她只要吩咐一聲，總是有一個團隊站在旁邊隨時待命。此時導播已在前面指揮，看到美麗的擺盤設計呈現在鏡頭前，他領著大家拍手哇哇叫好，瑞秋說句好玩的段子，導播又呼應引著大夥笑聲不斷，真是佩服這個製造歡樂氣氛的能手。

我也佩服蕾秋主持的功力，從容不迫的把幾個普通牛油果變成一碗碧綠如玉的沾醬，一袋普通的四季豆水煮一下加上她的獨創調味及配菜，也變成令人食指大動的美味沙拉。至於烤火雞，經過她特別調製的醃製，變成一隻油亮外皮，肉質鮮嫩，水噹噹的火雞大餐。

電視上播出一個小時（連廣告）的節目，沒有想到卻是花了三個小時錄影，剪接及專業製造音效的成果。不知我們這種普通觀眾是否會被攝入電視畫面，希望沒有露出看到好吃東西，不自覺地嘴巴張開，垂涎三尺的傻憨樣。十分高興有這個機會認識電視節目作業程序，錄影完畢後，帶著女兒和她的閨密一起在紐約吃了頓晚午餐，蹺班真好玩！