秋日午後的陽光明亮耀眼；但溫度不高，曬在身上暖呼呼的，非常舒服。是日，先生把車庫的兩扇大門捲起。我們搬了兩張摺椅坐在車庫前面，聽樹上的鳥輩們吱吱喳喳的閒言細語、與過路的鄰居揮手打招呼，甚為愜意。

忽然，眼角晃過一隻小動物，快速地跑進車庫。我扭轉頭搜尋，牠正沿著車庫牆壁跑跑停停，我仔細瞧瞧，原來是隻小小的花栗鼠，牠已快繞了一圈正要跑出車庫。我說：「老爺，花栗鼠又來了！」「真的？在哪裡？」他吃驚地問，同時轉過頭去，卻啥也沒有看到，因為在剎那之間，花栗鼠已溜出車庫，往鄰居家去。

住在這社區已十年，這是第一次見花栗鼠。心想難道又要故技重施，不停地把牠們遷移出去嗎？我問先生：「需要把捕鼠籠取出來嗎？」先生說：「再看看吧。」

記憶猶新，以前居住的老屋的院落非常廣闊，後院有兩棵高大挺拔的橡樹。每年秋天都有許多成熟的橡果落地；但沒過多久，地面上就只有乾枯落葉，那些橡果竟然蕩然無存。開始時想不出來是何種動物所為。有次我坐在落地窗邊欣賞紅葉，見一隻花栗鼠在橡樹下坐著，用牠的兩隻前爪捧著一粒橡果，努力啃咬果殼，然後往嘴裡塞，一個接一個，很快的，牠的兩個腮幫鼓得像兩個乒乓球，煞是有趣。

不一會兒，牠開始東跑西竄，小尾巴豎得直挺。忽然，牠在草坪上消失了！奇怪，難道牠會遁地術嗎？我開門走到剛才牠所在的草坪上，低下頭仔細搜索，發現有一小塊禿地，地上有一個小洞，我想應該就是牠鑽入的洞穴了。

想著想著，忽然在距離不到兩尺的草坪裡冒出隻花栗鼠，見我就倉皇而逃。是同隻嗎？我不敢肯定。這兩個洞穴是相通的嗎？也不知道。在好奇心的驅使之下，我把澆草坪用的塑膠水管拖出來，擰開水龍頭，把水管對著洞穴灌水，至少灌了有五、六分鐘，卻不見水溢出，也沒任何鼠輩出現。不知草坪下洞穴有多深多長，或許有很多相連的通道，如都市地下鐵軌般。

收起水管，我繼續在草坪上走走看看，果然，只要是草坪呈現枯黃或稀疏之處，都有一小小洞穴。我們買了個捕鼠籠回來，擱在屋外沿牆角轉彎處的地上，塞進半個蘋果 在籠裡，設定機關、開著籠門，等著看結果。次日清晨，竟然已經有一隻花栗鼠在籠裡，牠驚惶得猛撞鐵籠。如何處置牠呢？先生說在上班途中會跨過條小河，就把牠送過河吧，這樣牠就不可能回來。於是我們把籠子放在汽車 後座地上，駛過小河，轉進河濱公園。我們把籠子拎出來放地上，打開籠門，牠遲疑了一下，然後就咻的一聲飛也似的跑了出來，往最近的樹叢裡鑽。回來後把籠子放回原處。兩天之後又有隻花栗鼠跑進，我們仍將牠送過河。如此這般，每年都送出去許多花栗鼠，曾經有一年，一共捉了三十隻，最後的一隻非常龐大兇猛，可能是花栗鼠的大家長出來尋找那些遲遲未歸的孩子。

現在我們和左右鄰居的院落裡都沒有橡樹，也沒有結松果的松樹。仔細查看過草坪，並沒有發現任何洞穴。實在猜不透這小小的花栗鼠為何出現在這。有一個多星期了，每天下午我們仍敞開車庫大門，坐外面曬太陽。這小花栗鼠還沒離去，總見牠從左鄰跑來又往右戶去，還會放肆地在我和先生的坐椅下面穿來轉去，毫無畏懼，那圓圓的眼睛不時瞅我們一眼。「挺可愛的，由著牠玩耍吧。」先生說。