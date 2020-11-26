金秋十月秋高氣爽，開車去購買萬聖節小朋友們喜歡的糖果。在橫跨哥倫比亞河，連接俄勒岡州和華盛頓州的跨州大橋上，與冰雪覆蓋、巍峨壯觀的富特山遙遙相望，霎那間，疫中宅家半年多的鬱悶心情獲得極大的釋放。

穿著網購的新衣，踏著秋日的陽光，走進久違的目標超市(Target)，赫然發現一款心儀已久、色彩時尚的自行車。我立馬埋單，興高采烈地回到車上。在返家的路上一摸口袋，突然驚覺去年剛換的蘋果手機 不見了，急忙調頭去超市尋找卻一無所獲。總服務台的小姐主動提供幫助，留下我的聯繫方式，如發現有遺失的手機，馬上通知我。

為防不測，我來到電話服務商的AT&T 公司尋求幫助。熱心的女服務員急我之所急，在用衛星定位幫我搜尋手機失落的區位後，不無遺憾地告訴我，因手機已關機而無能為力。並馬上幫我鎖定手機，防止個資洩密。令我喜出望外地是，她主動給我一張電話卡，可以裝在其他手機上，讓我倍感溫暖而心存感激。

我面對現實，抱著「舊的不去新的不來」的阿Q精神，驅車幾十英里，專程去鄰州的蘋果專賣店買新手機。在得知暫時斷貨的失望之餘，又獲悉了照相功能更好、更新潮的iPhone 12，即將在網上發售的好消息。專賣店店員還特意叮囑我，數量有限，先到先得。就在我翹首盼望之機，卻陷入了迷茫的困境之中。

我依稀記得周一早上預約了牙醫，於是我趕到診所，卻被告知是下周的周一；更令我難過的是，沒有了手機，原來每周定期用微信與在國內母親的問候和互動也無法進行！

無奈之下，我懷著「荷包失血」的悲壯再次走進AT&T公司，想購買一款較便宜的手機，來度過等待新機上市的過渡期。一個西裔男接待員問明原委後，為減少我的損失，他誠懇地對我建議：「我們店裡最低價格的手機都要兩百多元，隔壁目標超市有更低價的手機供你選擇」。一股暖流湧上心頭。更令人感動的是，他還把我在超市購買的便宜手機，免費裝上一張新卡，仍然讓我用手機原號碼，緩解我的燃眉之急。

在蘋果新產品開放網購當天，我淩晨五點就打開電腦搶購，終於預購到心儀的蘋果新手機。當我收到了送貨上門的金色蘋果手機，回想目標服務員、AT&T接待員和蘋果專賣店店員，他們設身處地為客人作想，視客人為親人的周到熱情的服務，都讓我十分感恩和感激，成為了我一生在感恩節收到的最珍貴的禮物。