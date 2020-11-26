感恩節到了，我的思緒又徐徐飄蕩起來，隨即思憶起棲身過兩年半光陰的鑽石吧 ，並湧起海浪般的感念。

鑽石吧是洛杉磯 縣的一座城市，也是我和妻子旅美的初始之地。二○一六年的陽春四月，兒子將我們倆領進美國 ，便在鑽石吧東部一棟康斗住房落腳。從此，鑽石吧的名稱在我們記憶中紮了根，並讓我們從中體驗了旅美生活的豐盈與恬靜。

鑽石吧區域天高地闊，山明水秀，鳥語花香。在這裡，我們盡享了加州熾熱的陽光，觀瞧了蒼穹的蔚藍，大地的蔥綠，歡度西方諸多節日，送走了人生兩年半美好時光。與此同時，年近花甲的我學會了開車，考取駕照，在世界日報投寄刊發了百餘篇小文。更令人欣喜的是，我們在這裡遇見了數位東北老鄉，結識大陸各地多位華友。

清晰記得，我和妻子旅美第三天傍晚，兒子、兒媳領著我和妻子及小孫子，迎著金色的晚霞和溫柔的晚風，到家附近的小公園遊玩。公園亭廊內聚集著七、八位華友，看見我們紛紛熱情打招呼。在西裔人居多的區域聽到熟悉的華語，我們倍感親切與溫暖。

從此，我們的身心繫在了小公園，每日早晚到公園與華友遛彎散步，之後一起坐到亭廊長凳上攀談嘮家常，從中知曉了每一位華友旅美生活情況，彼此逐漸建立起深厚的情誼。初到美國，我和妻子不太適應，華友們紛紛為我們答疑解惑；妻子出現腰痠腿痛，張大姐當即送來緊缺藥品；聽說我學車之後準備駕考，高大哥馬上向我傳授應試經驗；獲悉我們全家要外出旅遊，單兄主動幫我們照看餵養家中小狗；看到我常在世界日報發表文章，眾華友相繼吐露心聲，向我介紹日常生活所見所聞；邂逅旅美首個感恩節，華友尼奧將我們一家及兩位東北老鄉請到家裡，一起歡慶佳節吃火雞……。

正當我們一家人在鑽石吧愉快生活，快樂憧憬美好未來時，兒子、兒媳雙雙調到洛杉磯市區工作。無奈，兒子只好在天普市租借一棟住房，攜全家人戀戀不捨搬離了鑽石吧。

入住新居所，初來乍到，人地兩生，我們有些茫然無助，也愈加留戀在鑽石吧快樂生活的日日夜夜，想念曾經朝夕相見可親可愛的華友們，多次試圖重遊故地，但因新家瑣事纏身未能成行。當我和妻子最終確定回訪鑽石吧時，新冠肺炎病毒傳入美國，而且急速擴散蔓延。從落實政府號召居家避疫時起，我常獨自一人坐在門前雨搭下，仰望湛藍的蒼穹和翠綠的山嵐，遙念鑽石吧的華友們。

避疫的日子很清靜，但寂靜中的思念卻長成了翅膀，且日甚一日飛向鑽石吧，飛向那個小公園，連同我心中真摯的問候：你好，鑽石吧！你好，鑽石吧的華友，衷心感謝你們曾給予我和妻子的關愛。今天，又一度感恩節蒞臨，我向你們問候叩拜，為你們祈禱祝福，望你們多多保重，歡度感恩節。待新冠病毒消除後，我和妻子一定前往鑽石吧看望你們，與你們一起敘友情，嘮家常，送上我們心中積存的感念。