半個世紀以前，我是個自費的留美文科學生，一抵達美國 馬上就跟著比我早來一年的女同學去打工。那時候只是一心想要賺第二年的學費，什麼苦工都願意做。我在漢堡店、中國餐館、養老院都打過工，甚至當過清潔工，這些辛苦的工作都是周末才能去做，結果錢是賺到了，但是因為長期沒有休息的緣故，整個人身心疲憊，又特別想念在台灣服兵役的親愛的，反而懷疑自己一個人先出國，到底值不值得。

那時候我每天晚上都在圖書館 二樓一個偏僻的角落讀書。圖書館副館長桃樂西亞女士經常在巡視的時候注意到我。因為那時候學校的東方人很少，她又對東方文化很有興趣，於是她開始和我聊天。當她知道我每個周末都要去打工而無法休息時，她就僱用我做圖書館的工讀生，不但工作性質輕鬆，拿到的薪水還比整個周末做苦工還多，桃樂西亞幫我脫離苦海讓我感激不盡。

不僅如此，在我畢業後有兩年的實習期間，因要搬離宿舍，桃樂西亞還邀請我去她家住。她先生去世後，桃樂西亞和上初中的兒子住在一幢大房子，她說為了表示對我的尊重，她必須要收我在她家的食宿費，但令我意外的是，她一個月只收我三十五美元！那兩年的實習工作不是全職，沒有薪水，所以桃樂西亞讓我繼續保有圖書館的工作。住在她家兩年，我學到了美國中部人家的純樸生活方式。

親愛的一九七三年八月到美國來，桃樂西亞一見到他就和他十分投緣，非常喜歡他，叫他把桃樂西亞的家當做自己家。我們在學校的教堂結婚後，我就跟著親愛的到德州 農工大學去陪讀。我們離開後，桃樂西亞還開車由奧克拉荷馬州來探望我們。

那年十一月的感恩節，當別的留學生都孤零零地愰過這個外國人的節日時，我和親愛的回到桃樂西亞家過節。桃樂西亞會烤一隻大火雞，她還教我，火雞身上最嫩的兩塊肉在背脊兩邊，只有一小口。她和我分享，一人一塊。她還做一桌的烤火雞配菜，烤青豆，土豆泥，大蒜麵包和特別替我做的核桃派（因為太甜，大家都不敢吃，只有我對它情有獨鍾）。在那幾天，桃樂西亞把我們當成遠方回家的孩子，對我們無微不至的關懷照顧，使我們真的有回家團聚的幸福感。

感恩節假期結束前，我們要開車回德州時，因車程很久，桃樂西亞都替我們準備好多個內容豐富的火雞肉三明治，切核桃派給我單獨享受，還有一大包脆薯片、汽水和好多水果，讓我們不必費心在途中找吃的。她給我們做的愛心乾糧，在路上都吃不完，回家後還可以吃幾頓。

親愛的在德州拿到碩士學位後，接著去密蘇里大學念博士學位，那幾年我們都回去過感恩節，但是後來我們搬到了加州，過好幾年才能回家去看看桃樂西亞，因為工作和孩子，我們感恩節開始在自己家過了。幾十年過去，桃樂西亞老了，病了，走了，每到感恩節我都會想到桃樂西亞和她特別留給我的那塊嫩火雞肉。我很感恩老天讓我們曾經得到過她的愛。