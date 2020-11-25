第一次在美國 過感恩節的時候，我們家一大早就跑去海邊玩得可高興。可是玩到又餓又累時，卻找不到吃飯的地方，因為所有的商店和餐廳都關門閉戶，連加油站 的小店也不例外。

不得已我們只好開車一個多小時回家，快到家時，發現一家中餐廳竟然開門，門前排了好長的隊。當時我們不知道商店和餐廳通常都不在感恩節這天營業，也沒有在家準備食物。飢腸轆轆下，看到這家自助餐廳欣喜不已，好像遇到救星一樣，立刻加入長長的隊伍中，等了足足四十多分鐘，終於坐下飽餐一頓。

對感恩節有了特別的體驗，不僅經歷了一天幾乎沒有吃東西的飢餓，還感受到在這情況下吃到食物是多麼幸福。後來，當我讀到當初歐陸新移民 在印第安人的幫助下生存下來的故事時，豈止是理解，簡直感同身受啊！

兒子參加童子軍，每年快到感恩節時，我們都要在一個星期六到社區的每家每戶分發捐贈食物的袋子，告訴人們準備好食物，下一個星期六我們會來取。等我們收集到捐贈的食物，就集中在一戶童子軍的家中，然後有人專門開一輛卡車，把所有的捐贈食物送到食物銀行。看到滿滿一卡車的食物，不知會讓多少無家可歸者飽餐一頓，我們都很高興做了件有意義的事情。

感恩節那天，童子軍到無家可歸者收容所服務感恩節大餐。他們打掃衛生、準備食物、安排桌椅和餐具、分發飲食等等。服務結束後，小童子軍們也會坐下來，和無家可歸者一起吃一頓飯，然後再收拾乾淨餐具和剩餘的食物。兒子第一次去服務後，回來對我說：「媽媽，那些無家可歸的人吃的飯，比我們家的飯還好吃！」童言稚語，真實不虛。

那天的報紙頭版上，我看到一張幾乎占了全版的照片，童子軍的大隊長滿面笑容，手持飯勺，正在往無家可歸者的盤子裡盛菜，那幅溫暖的畫面令人動容，而那盤中的食物也確實非常誘人！看來提高我的廚藝已刻不容緩，這可關係到媽媽形象的大問題。

現在越來越多商家在感恩節營業，而我們也總是提前備足食物過節，不僅不會再受飢餓之苦，還有更多美食選擇。僅就我個人體會而言，感恩節把幸福詮釋得清晰簡單：在充分體驗飢餓後享受食物，一種強烈的幸福感就會油然而生，從而激發出進一步的望，努力讓生活變更美好。