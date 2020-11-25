五十幾年前空軍派我來美國 受訓，在美國遇到第一個感恩節，在空軍基地的餐廳裡吃了我生平第一次吃的火雞，但覺得並非是什麼美味。受訓完回台灣 後，因工作關係常與美軍顧問及駐台使節接觸，有兩年應邀與他們在美軍軍官俱樂部共度感恩節，又吃了火雞。

只是感恩節並非中國 人的節日，台灣的人們對這個節日大多沒什麼概念，又因火雞在台灣也不是人們的主要肉食，所以除了那兩次之外，就沒再吃過火雞了。

三十幾年前與妻女來美國，半年後遇到她們在美國的第一個感恩節。由於我並不喜好火雞，妻女看來也沒有什麼特殊好感，又因一隻火雞都是十幾磅以上，我們一家三口很難吃完，就沒想到要吃火雞。

我上班的公司共有八人，只有我一個老中，感恩節的前一天，將近下班時，大家都以興奮的心情在收拾東西，準備明天的假日。正在這時，一個身旁的女同事對我說：「感恩節快樂，明天享用火雞啊！」我聽後隨口回了一句：「也祝妳感恩節快樂，但我沒有火雞。」她聽後居然大聲驚叫：「No turkey(沒有火雞) ！」

這一叫驚動了辦公室其他的人，稍遠一位男同事則與她的反應不同，笑著對我說：「No kidding(別開玩笑了) ！」但當我表明我確實沒有火雞時，全辦公室的人都對我露出同情甚至憐憫的臉色，有兩人更邀我明天到他家吃火雞。我一時真感到非常尷尬，費了半天口舌才婉拒。

事後我仔細一想，感恩節對美國人來說，就像我們中國人的農曆春節，是全家團圓的日子，吃火雞則是感恩節的習俗，就像我們中國人吃年夜飯一樣，我不該跟他們說我沒有火雞的。我又想到，入鄉隨俗，既然來到了美國，就應融入美國生活，不論喜不喜歡，感恩節還是一定要吃火雞的。由於當晚已經來不及了，決定從第二年的感恩節一定要吃火雞。

火雞非常便宜，甚至有些超市購物滿七十五元便免費送一隻。三十幾年來，年年的感恩節都烤一隻火雞，但令我們困擾的是，火雞每隻都太大，一家三人吃七、八餐都吃不完，頭一兩餐還可以吃，之後就味同嚼蠟。女兒成年搬出後剩下我們兩老，更是無法消受了，因此大半隻都成了廚餘。

去年感恩節前幾天，在超市突然有新發現，在陳列烤雞的爐子上，我看到兩種略為不同的盒子，我本以為都是烤雞，好奇心的驅使下走近一看，原來一個是烤雞，另一個是烤火雞胸脯肉(turkey breast) 。我一想，以後就買一盒，也是吃火雞，更省得烤前的解凍、填料，多方便。

說做就做，感恩節當天一大早就去超市買了一盒，兩大塊胸脯肉，兩人一餐吃一塊已足夠，分兩餐吃完剛好，也不會再浪費食物了。時間過得真快，一轉眼今年的感恩節就快到了，我將如法炮製，和去年一樣也去買一盒，以後年年都如此。