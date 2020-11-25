說起銀行，可以羅列一大堆：中國 銀行、花旗銀行、匯豐銀行等，到美國 後我認識了「食物銀行」。

一開始我以為食物銀行是為買賣食物而設的農用銀行，後來才知與鈔票打交道的銀行無關。美國雖是強國，但仍有小部分人處於貧困之中。為此政府通過農業部「緊急糧食援助計畫」，和慈善機構等設立了食物銀行，向生活有困難人士提供暫時性的膳食支援，有些廠家或超市把不受青睞而又即將過期的蔬菜、水果，熟食捐獻出來，經食物銀行集中後，以最快的速度發放給有需要的人，東西全都免費。

我剛移民 美國時生活拮据，朋友建議我光顧食物銀行。來美前我衣食無憂，也常捐贈災區饑民。現在要從施捨別人到接受施捨，面子多少抹不開，但民以食為天， 馬死落地行，想想有些專家學者剛移民美國，為了生存，不一樣洗「大銀」（碗碟）、企街（拿著招牌站在街角為雇主招攬生意）。無奈之下，我走進食物銀行。

這天我走進菲蒙市食物銀行的登記處，憑身分證填寫了一份家庭狀況表，上面列有姓名、家庭地址、家庭人數、收入等專欄，獲得每月領取兩次食物的紅色登記卡片。

這天上午九點整，我們依次進入食物銀行大廳，就像進入一個大型超市，琳瑯滿目，左邊的貨架上擺放著大米、麥片、炸薯片、餅乾、甜點等乾貨，右邊貨架擺滿瓜果蔬菜，正前方是各式各樣的水果、魚肉等罐頭食品和牛奶、乳酪等冷凍食品。食物由義工按規定數量派發，採用流水式領取。我獲得滿滿一推車，足有二十多磅，少說也值四十元，不少食物有檔次，每月兩次，大可解決一家三口數天的食物。

食物銀行不但幫助我度過經濟困難期，且讓我品嘗到世界各地的美食。單罐頭而言，就有泰國咖哩雞、法國午餐肉、加拿大三文魚、 墨西哥牛油果醬等。主食有大米、麵粉、玉米、馬鈴薯等。蔬菜水果只要市面有也能吃到，只不過沒有直接到商場挑挑揀揀而已。

我還別出心裁用他國的食材與中國的食材相搭配，做出特別的菜餚，煮出超凡的口味，如：茄汁沙丁魚、蝦醬炒義大利小瓜、冬菇金針蒸火雞、培根蘆筍卷等，再者一時吃不完就送給有需要的人，殘渣餘羹還可餵雞取蛋。日子過得還可以。

三年後我有了穩定的收入，女兒也大學畢業，不再涉足食物銀行，但食物銀行給予的恩惠卻從未敢忘懷。

我家旁邊有棟近兩百戶的老人公寓，住客大都低收入。二○一八年這裡成為食物銀行新增的派發點，每隔一周食物銀行會用大卡車把食品送來老人公寓，需要志願者，我加入其中，幫忙卸車分類派發，與食物銀行再續前緣。

今年三月，新冠肺炎疫情來襲，公寓管理層考慮到長者是易感人群，決定由往常自己來拿改為志願者送到戶，增加了打包送上門的環節，往往一幹就是兩個多小時，儘管腰痠背痛，心裡卻甜滋滋的，因為人的一生難免跌宕起伏，只有心存感恩，就能快樂常在。