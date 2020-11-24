身為台僑，最感不光彩的事就是台灣 曾是電話詐騙 的輸出國。大多數海內外的同胞，也口耳相傳地練就提高警覺的功夫，不會再輕易上當受騙。就像最近仍不停地接到詐騙電話，一下是用中文通知的快遞包裹待領，一下是用英文通知的汽車維修保證已過期，這些被動收到的來電都是即接即掛，完全不予理會。沒想到自己近日竟然自投羅網，主動墜入了駭客的陷阱，周旋了將近一個鐘頭才恍然醒悟，餘悸猶存之際，慶幸自己沒有給出任何重要個人資訊，讓騙子得逞。

老公最近想從臉書的「市場」網頁物色一輛二手車，那天正在跟車主聯繫之際，電腦的鍵盤突然不能打字，動彈不得，接著螢幕上突然出現一個又一個來自微軟 的警告視窗，聲稱此台電腦有嚴重的安全疑慮。更恐怖的是傳出一陣廣播，一個英語女聲緊張地宣稱不可關閉或重啟電腦，否則將面臨嚴重後果，必須打螢幕下方顯示的號碼才能解決，我們一看號碼方塊上有微軟的標誌，不疑有他，乖乖地自動打去以為是微軟的支援部門。

歹徒的英語有很重的印度口音，這在科技界很常見，他的背景雜音聽來也像好幾個電腦技師在幫客戶解決問題，加上他超乎尋常的耐心，讓我一直以為我是在跟微軟的技師說話。

起先他讓我同時按下視窗鍵及R鍵，我照做數次電腦卻毫無反應，後來他還是讓我按下啟動鍵十秒硬關機（此時我竟然忘了質問他不是說不可關機？）。再開機後，他讓我下載了一個軟體叫Anydesk ，接著就看見他的滑鼠在我的螢幕上操作起來。此時我還深信他只是在幫我排除病毒，因為以前住在外地的兒子也曾用同樣的辦法，幫我解決我電腦上的疑難雜症，只是用不同的軟體罷了。

這個假冒技師一邊操作，一邊還同情地說，「有人想駭進你的電腦取得你重要資料，你有用此電腦做網路購物或電子銀行嗎？」我說有購物，但電子銀行是用別的電腦。他說他現在已把我這台電腦變安全了，「你家其他的電腦都不安全，以後你要改成用這台電腦上銀行網站，請問你的銀行是什麼？」

從一開始跟歹徒對話時，手機的擴音機就是開著，聽到這裡的老公馬上大叫不可給他，我也驚覺到，這個人到底是誰？直接告訴他我不能說，他竟然還不死心地說：「我並沒有要你銀行的號碼，你只要去拿你的銀行卡，告訴我卡後的電話即可。」老天！他狐狸尾巴終於露出來了，當下毫不猶豫地將電話掛了。

下午等兒子下了班，在電話上才剛一形容最初發生的狀況，他馬上就說是詐騙，微軟不會送出這種訊息。可我們是第一次碰到，而且是主動打給歹徒，一步一步地步入歹徒設下的陷阱而不自知，這種讓人自投羅網的心機，才真叫人憤懣難平呀！