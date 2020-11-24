在我小學五年級，母親便開始訓練我燒菜，因我是家裡最大的女孩，妹妹們年紀都還小，小弟也尚未出生。說是要給兩個妹妹做好榜樣，於是暑假期間，買菜、燒飯的事就成為我和哥哥的任務。

哥哥當時只有六年級，我一個人拿不動全家的菜，每天和哥哥一同上菜市場，他可以扛回來大部分的菜。母親每日固定給我們預算 ，說是要有肉、有菜，或是魚，而且飯後有湯，之後還要有水果。當時對於年紀小的我們，真的是很大的一門功課。

還記得當時買菜的時候偶爾還會和哥哥爭吵，因為我想吃某些菜餚超出預算，哥哥便會在旁邊一直警告我，有這就沒有那！所以常常是嘟著嘴，提著一堆不是那麼喜歡的菜回家。那時住鄉下，家的後門是一大片稻田，廚房是在房子的最後面，面對著稻田。當時家裡還沒有瓦斯爐，所以我們必須在後院稻田旁邊生煤球爐。哥哥負責生火我則負責洗菜、切菜。

生煤球火是一件十分繁瑣的工作，小心的用夾子把煤球夾進爐中，還不能夾破。因為煤球剛生起來的時候火還是溫的，用溫火來煮飯，等到飯煮滾之後放在一旁悶熟。煤球慢慢燒紅，火旺起來便要立即一道一道的炒菜。動作要俐落，不能遲緩，一鍋到底。等到三、四道菜炒完，剩下來的餘火就可以煮湯。時間算得好的話，湯剛好完成，煤球也熄火了。

如果中間出了差錯，要是煤球火沒有完全升起來，我的菜就會炒不成。要不就是火已經旺起來，我的菜卻沒有完全準備好，等到去炒的時候火已經熄滅了，就得面對一盤盤生的菜。哥哥在旁邊著急，說我動作太慢，我也發脾氣，兩人吵個不停。天色已暗，也無法再生第二個煤球，全家都餓著肚子等飯吃。當然吃飯的時候大家都沒好氣，母親也嘰哩呱啦嘮叨一頓。

記得在稻田旁邊有一個大木桶，各家把剩菜倒在裡面，聽說是拿去餵豬的。倒剩菜是哥哥的職責，因為把木桶蓋子一掀開就會有一陣餿氣，難以忍受，所以我不幹這事兒。記得有一年過年的時候，哥哥突發奇想，把一個大龍炮丟到木桶裡面，看看木桶是否會爆炸？我們捂著耳朵看著他丟炮進去，炮一炸，看著木桶蓋子往天上飛得老高然後掉下來，可是木桶還是穩穩地站在架子上，一動也不動。逗得我和妹妹們在一旁大笑！

後來家裡買了瓦斯爐，瓦斯沒有的時候就請店家送瓦斯桶來。我還記得瓦斯筒開啓的聲音「喫……」的一聲很嚇人，我一直很怕點火，每回站得老遠，伸長著手去開火，然後跳到旁邊去，想到以前用的煤球爐火不會這麼猛一下上來的，總是文火上升，文火熄滅，後來煤球爐也很少見了。

長大後，兩個妹妹都不下廚，大妹長住香港 ，有菲傭可使喚；小妹住台北，走出門好吃的到處都是。大嫂十分能幹，做外交官夫人的日子，哪一國料理都難不了她。最後只有在美國 的我被廚事纏身，畢竟好的本事別人奪不走，這得感謝母親對我的期許。想想當時並不喜歡那樣的日子，現在卻十分懷念。