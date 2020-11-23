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排舞迷

劉敏

每周固定一次和住在加州的姊姊煲電話粥，天南地北，無所不談。我們各住東西兩岸，見面機會有限；兩地「無線」牽，經常聊得口乾舌燥，樂此不疲。近來姊姊最常掛在嘴邊、講得口沫橫飛的就是「排舞」（Line Dance）。

姊姊忙於職場時，常提及許多同事都有興趣跳排舞，住家附近又有許多排舞社團，她一直很想參加卻空不出時間。去年退休後，她終於一償宿願，立即加入排舞班，以學習排舞為己任，全力以赴。她做事一向俐落直爽，既不拖泥帶水，也不優柔寡斷。對於學跳排舞這檔事，她更是卯足了勁，不僅上課認真，回家後還跟著YouTube加倍勤練，動輒三、四個小時也不休息，務必練到熟能生巧。雖然仍是入門新手，老師和同學都對她的進步神速刮目相看，頻頻讚好。

姊姊以往可說是標準的「站著不如坐著」、不急不躁的隨興之人。無論走路或逛街，不出一兩個小時她就會嚷嚷：「我好累、腿好痠、走不動了！」要不就抱怨足底筋膜炎發作，走太久會感覺刺痛。自從熱中於排舞以後，她每天忙著上課及練習，再也不曾聽她抱怨哪裡痠痛，筋膜炎似乎也不藥而癒。與姊姊結縭四十年的姊夫都不禁慨嘆，他從未見過姊姊對一件事情如此專注賣力。

前兩天傳來她的近照，容光煥發，淺笑盈盈；粉紅色套裝下身材勻稱，很明顯輕瘦了不少。姊姊喜孜孜地說，以前穿此套裝時，腰圍嫌緊還得用別針固定，如今穿上身，寛鬆正合適。看來排舞一跳，不僅生活變得多采多姿，不知不覺也跳低了略高的血糖指數，難怪她可以舞得輕盈，舞得入迷。

姊姊念小學時上過芭蕾舞課，我依稀記得她那雙典雅的芭蕾舞鞋：平頭的足尖、潔白的綢緞鞋面、長軟平滑的鞋帶，穿上鞋彷彿就能飛舞進入奇異的世界。我當時好生羨慕，想像她細綁著舞鞋，踮起腳尖，腰間圍著白紗蓬蓬裙，高舉雙手，迴旋轉身，那瞬間如仙女般的舞姿，多麼美妙動人！

或許與芭蕾舞的情緣始終未曾消逝，姊姊跳起排舞似乎比其他同學更得心應手，輕鬆自然。在我看來有如孫悟空七十二變的複雜舞步，她都可以不費吹灰之力，準確地前後左右迴轉、切換位置。遠在東岸，我想像昔日喜歡跳舞的小女孩，如今能在繁忙塵世裡，以跳躍的音符和靈巧的舞步，舉手投足之間，放懷享受無憂無慮的退休時光。

閒聊著排舞，姊姊說班上同學大多是跳了一、二十年的忠實粉絲，縱然有些年長或行動稍為緩慢，也擋不住他們的熱情和活力，人人樂在其中，跳舞千百回也不厭倦。即使在防疫期間，同學們興致依舊高昂，戴上口罩在公園裡，迎著陽光微風起舞，樂趣盎然。

所住的賓州小鎮裡，不曾聽說有任何排舞社團，我只好瞎子摸象，隨著節奏輕快的舞曲，從YouTube學些皮毛，跟不上舞步就欣賞風姿綽約的表演。但願將來有機會也能加入排舞迷的陣容，盡情享受那身心結合、手舞足蹈的跳動樂。

芭蕾 退休 YouTube

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