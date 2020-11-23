一九九四年我從加州 洛杉磯的電子公司派到高雄楠梓加工區任職，藉著返台工作之便，把從小在美國長大的兒子女兒，帶回台灣 當小留學生 ，學中文。

兩個國語說不上幾句的大孩子被我送進了高雄的學校，兒子讀國二，女兒上國一。秋季學期開學兩星期，學校照例舉辦英語演講比賽，兒子班上本來早就選定英文最好，也是班長的陳同學代表參賽，兒子大維入學後，班導吳老師把陳同學換了下來。

「下星期英語演講比賽，你代表班上參加。」吳老師跟大維說。「這不太好吧！選了陳同學代表的，他一定不願意。」大維有顧慮。「他去不一定贏，講英語沒人你比行。我跟他說了，為了班上榮譽，他同意換你去。」吳老師帶著命令語氣解釋，大維只好答應。

女兒曉慧也當了班上英語演講比賽代表，沒想到比賽結果，兩人大不一樣。

大維放學回家後說，「爹地，我得了第一名！」雖在意料之中，他仍然很高興，興奮的詳細述說比賽過程。沒多久女兒曉慧也回來了。「得了第幾名？」「第二名。」她臉上露出有點沮喪，卻也不是很失望的神情。「還有人英語會講得比妳好？」我覺得詫異。「她講得沒我好，但會表演！像講『太陽升起的時候』，她會兩手誇張比個圓，在臉前緩緩高舉。我演不來，我認輸！」曉慧一面講，一面模仿著那同學表演的手勢，我和大維看得都笑了。

「演講是『演』和『講』。妳不是『講輸』，是『演輸』。」台灣學英文的同學，能贏過母語是英文的曉慧，我知道了原因，安慰她。

第二名也好，曉慧免了像她她哥一樣，在全校師生前再講一次的尷尬。照慣例，各年級英語演講比賽第一名都要在第二周全校周會時，上台把比賽時的英語講一遍，再用中文講一遍。台灣學生這不成問題，大維可慘了，他才開始學中文，還沒到能用中文演講的程度。「別怕，我把英語翻成中文，你背下來就行。」我出主意。「爹地！字都不認識，怎麼背得起來。」他看了看密密麻麻的國字，搖搖頭說。後來他自己在每個字旁邊加了英文拼音，才勉強能唸出來，只是唸得坑坑巴巴。問題算是解決了，就等上陣。

一個月一次周會是學校大事，校長訓話後，全體同學在操場上坐下，聆聽各年級比賽第一名同學輪流上台，先講英語，再講中文。

前幾位同學的英中文都講得順利，輪到大維上台，開始講英語時，講得字正腔圓，行雲流水般暢順。換講中文，他從口袋拿出翻譯好的小抄，一個字一個字照著唸，唸得洋腔洋調，同學從來沒聽過這麼怪腔怪調的中文，每個人都笑得前仰後合。眼看快唸不下去，吳老師疾步上台站他旁邊，幫他拼字。即使如此，慘況依然，他唸一句，台下爆笑一陣，好不容易講完，操場上居然響起前所未有的熱烈掌聲。

「爹地！兩千多位同學面前鬧笑話，我這輩子再也不怕當眾出醜了！」大維調侃自己說。

兩個由美返台的小留學生，在台灣讀國中的趣事一籮筐，英文演講比賽只是其中之一。兩年後我返美，他們也結束了留學生活。二十多年過去，現在回想起來，他們那兩年在台灣學會中文聽、說、讀、寫，是人生最大收穫，雙語能力對他們後來的就業有很大助益。最難能可貴的是吳老師和大維成了忘年之交，直到今天都還保持著書信聯絡。