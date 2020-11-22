圖╱淳悅

九月中旬秋高氣爽，我們駕車跨州去看望舅舅。耄耋高齡的舅舅端坐在大門前椅子上，早在等我們，面前甬道上擺著一大盆鮮花，紅豔豔的大紅花朵與舅舅的鶴髮童顏相映成輝，構成令人難忘的至美畫面。「很好養的！」爽快的表妹邊說邊把那盆大紅花放進我們車上。

我對花草知之甚少，僅養了幾盆長青植物，且個個萎靡不振。 這盆大紅花順理成章地成了家中的寶貝疙瘩。興衝衝把花擺到陽台上，才想到竟忘了問其芳名。微信 表妹，答覆是「扶桑」。多年前曾聽到扶桑這個名字，雖沒見過扶桑，但這極富異域風情的名字令我印象深刻。不由得驚喜，久聞大名的扶桑「落戶」到我家！

上網搜索，扶桑還真來頭不小，它别名朱槿，在中國種植歷史悠久，其花朵被視為光明吉祥繁榮的象徵。扶桑花色有紅黃白等多種顏色，因花大色艷、四季常開而馳名中外，擁有不少當之無愧的頭銜：馬來西亞國花，廣西南甯市市花，夏威夷州 花。念及此，忽覺得扶桑花眼熟起來。

去年乘遊輪前往夏威夷，啟航不久，幾位銀髮女遊客率先在頭上戴起一朵花，很快船上戴花女士與日俱增。花或小白花，或大黃花，雖都來自禮品店，卻維妙維肖十分逼真。那大黃花具深紅色花心，嬌豔欲滴，瑰麗無比。可見那黃花即扶桑花，而黃色扶桑花正是夏威夷州花。

表妹送的這盆紅色扶桑花顛覆了居家避疫的鬱悶，日子瞬間活色生香。出院不久，行動仍感不便的先生，甘之如飴地在陽台上把花盆搬來搬去，就為追太陽給花曬日光浴。鮮少上陽台的我，穿梭在陽台與玻璃門之間，給花澆水、梳理枝葉、拍照，樂此不疲。這盆扶桑花將家中視以為常的陽台點綴成美景一片。

九月末降溫，花盆入室，屋裡頓時異常熱鬧。扶桑花朵朝開暮落，但花苞生生不息，每天都有不同驚喜。晨起，玻璃房內飄出太極音樂，隨著民樂悠揚伴奏，先生開始打太極拳，扶桑靜立一隅，以嶄新盛開的大紅花，熱情奔放地為他的一招一式喝彩，他與花共舞，飄飄欲仙。我每天從早到晚，都會佇足花前千百次，觀賞每朵花每片葉，手指細數花苞，如數家珍。

那綻放的大紅花最是養眼。五片鮮紅大花瓣呈倒梨形舒展開來，棗紅色花心似一小朵梅花正嵌中央，棗紅邊緣外暈染一圈粉白，那粉白色牽出縷縷細絲放射在大紅花瓣上，如同銀色禮花投映在紅色天幕；修長一根花蕊由花心悠然伸出，基部亦棗紅，通體乳白，上部有厚厚一圈凸起的花絲綴滿金黃色花粉，宛如皇冠，尖端頂著五個紅色小絨球，恰似五粒紅寶石鑲於皇冠。大自然鬼斧神工下的扶桑花精美絕倫，令人稱奇。

先生將這盆扶桑花照片上傳到家族群，表弟隨即也曬出照片一張；但見他家陽台上花團錦簇，其中尤以位居中央那盆黃色扶桑花分外耀眼，冠壓群芳。退休後，心心念念想跑遍地球村，不遠萬里地尋覓人間美景，卻沒想到，原來世上最美最安全的風景都在自家陽台啊！

疫情 雖持續，但扶桑花為我們滋潤了身心，豐富了視野，溫暖了親情，映紅了宅院，明媚了當下。