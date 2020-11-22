我第一次見到岫芹，是在她住進我們公寓不久後的一個早晨。那天，她身著一套中式練功服來到我們的晨練大廳，步態輕盈，淺笑微微，讓所有在場者眼前一亮。不少人禁不住暗自思忖：「看樣子是個有點來歷的！」也果不其然，二十四式簡化太極拳的音樂一響，她便應聲練起來，舉手投足徐緩從容，招招勢勢中規中矩，看得人人驚羨，無不慶幸終於有了個能撐起台面的拳伴。

岫芹的驚艷亮相給我留下頗深印象。我一直以為練習太極拳一定是她最為投入的所愛，誰知沒過兩個月，本城的一家老年活動中心就傳出了一則消息，說是他們那裡來了一位名叫岫芹的女士，能歌善舞，人緣也好，很快便成了他們的文藝骨幹。這消息令我甚是愕然，原來岫芹所愛在舞台，打太極拳不過是她的一項健身 活動而已。

說來遺憾，我一直沒機會看岫芹跳舞，但是說她善舞，我是堅信不疑的。她打太極拳時那沉穩而不失靈動，流暢又不顯漂浮的形體表現力，早已讓我覺得她要是不跳舞，實在是浪費了一塊好料。

至於岫芹的能歌則是我親身體驗過的。那是我認識她第二年的二月初，公寓按例要舉辦一場春節聯歡晚會。我慕名邀請她在晚會上跟我對唱一曲。她二話沒說，爽快地答應了。到了演出那天，根本沒經過任何預習就拉我上了台。坦白地說，從幕後到台前的那幾步，我真的是走得毫無底氣，因為我有個壞習慣，一旦跟別人合唱，就老把注意力集中在如何與對方配合上，總讓自己處於被動狀態，很難正常發揮，甚至音量都明顯減弱。

可是這回神了，岫芹剛唱完第一句「樹上的鳥兒成雙對」，她那從容大方的台風，亮麗優美的歌喉，以及極富感情色彩的行腔，一下子就消除我所有忐忑，很快就老搭檔似地跟著她入戲，十分順暢地完成全曲表演。岫芹豈止是能歌，繡口一開，簡直就是大家風範！

這還不是岫芹所懷技藝的全部。就在那次跟她合作對唱後不久，又有幸欣賞她主演的兩部電視劇，兩部都是母親的故事。一個發生在農村，母親沒文化，但是通情達理，讓致富忘形的兒子改邪歸正；另一個發生在城市，母親受過一些教育 ，卻因心理問題而導致家庭不和。但幾番波折後終於清醒過來，重新與家人和睦相親。

兩位母親反差極大，恐怕連科班演員都挺費斟酌，岫芹卻拿捏得非常到位，在屏幕上展現出來的完全是兩種不同類型的人物，而且都與劇情緊相契合。我曾十分的驚異問她：「你從未受過影視培訓，居然能在攝影 機前收放自如地展示不同角色的精神風貌，是怎麼做到的？」她說：「我好像有點求精癖。為了演好這兩部電視劇，開拍前猛做案頭準備，看一大堆影視資料，還到處請求行家指點，人都累瘦了一圈兒。」

岫芹的回答讓我茅塞頓開，她是「語不驚人死不休」那一類的藝術追求者，打太極拳，唱歌，跳舞，演戲，樣樣精益求精，所以樣樣出彩！