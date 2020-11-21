時隔半個多世紀，我在兩年前又回到游泳 池，在老師的指導下，好不容易剛剛學會能游二十五米的自由泳。俗話說，師傅領進門，修行在個人，特別是游泳，要掌握要領更需要身體力行、積極鍛鍊才能進步。

自由泳新手剛剛入門高興之餘，急於上進的勁頭竟然被新冠疫情 在美國蔓延中道而止。三月初開始的居家避疫期間，所有健身 房及游泳池全部關閉。時光荏苒，四個月就這樣匆匆而過，除了每天一次散步外，沒有其他的鍛鍊活動。疫情不知何時才能結束，健身房也不知道要關閉多久，但有些室外游泳池隨後慢慢地開放了。

七月中旬，我們夫婦兩人戴好口罩，出門到周圍的幾家室外游泳池實地探訪，查看防疫措施和查詢開放時間，最終選定離家十英里的西湖運動俱樂部。它依山傍水，以室外運動場所為主，游泳池南邊種植一排高聳的柏樹，六條泳道限定每條只能一人，從早上八時一直開放到晚上八點，會員上網預定自己選擇的時段和泳道。俱樂部內外防疫措施完善，要求所有人除游泳之外的其他時間一律戴口罩，以避免病毒感染。

我們常常選擇在日落前夕、靠近柏樹的泳道，四個多月沒有練習，剛起步的自由泳姿不進則退。這時在泳池看到一位教練正在訓練六名學員。他們自由泳姿看上去都很優美，但是每個人都帶來腳蹼、腿夾浮標和浮板。我們在旁邊看了好長時間，原來是用這些輔助器材來優化和強化訓練游泳的動作。

在學習自由泳的過程中，正確打水一直是我的短板，其要求的鞭狀打水也是最難練的，難怪游泳運動員入門都先要進行至少一萬米打水的訓練。對於大多數中老年學習自由泳，不必苛求像運動員那樣練習，但只有腿打對了，全身配合才會協調，才能游得久、游得快。為了學好它，我有時在後院趴在長凳上練習和坐在水池邊打水，也買了那些輔助練習的器具，經過短暫地適應之後，呼吸管、腿㚒浮標、腳蹼都會用了。

我從網路游泳教學視頻中學習，制定了提高自由泳技巧為主的訓練計畫：第一個十分鐘，手扶浮板戴上腳蹼、主要練習大腿發力、鞭狀打水技巧；第二個十分鐘，徒手打腿可以走水以後，過渡到手拿浮板打腿練習，逐步提高打水能力；第三個十分鐘，頭戴呼吸管、腿夾浮標，集中練習雙手交替高肘空中移臂、抱水和推水；第四個十分鐘，只用腿夾浮標，主要目的是改進呼吸技巧並配合雙手動作；接下來徒手徒腳練習自由泳十分鐘；最後的十分鐘以蛙泳和仰泳結尾。

這樣堅持三個多月，我感覺自己自由泳的雙腿打水、手臂運動、呼吸換氣都所改善，更加堅定自己的信心，繼續努力，持之以恆提升自己游泳水平，希望能游出自在、游出健康、游出快樂！

我們一周六天、一天一小時的游泳鍛鍊，已經成為習慣和喜好。仰泳時頭枕著池水、面朝著藍天，看著晚霞吻著夕陽。在人生最後這段短暫的金色年華，有游泳一路相伴，好好珍惜當下的每一天。