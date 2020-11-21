經常想起四、五歲時居家門前那片廣場，腦海同時出現一幕景象：小小的我，在廣場上學父親喊嗓、唱兒歌。

學會的第一首歌：「暖烘烘的太陽往上爬呀！往上爬，爬上了樹梢，照進我們的家……。」長大後越來越愛唱歌，時不時這首歌就蹦出腦海。

十歲那年因病休學在家，為了身心健康，母親帶我到離家不遠處的修道院學鋼琴。兩年時光，養病和彈琴唱歌成為我的日常；不僅從「群星會」節目學了不少歌，還把父親收集的周璇唱片背得滾瓜爛熟，甚至跟著唱碟將京劇「蘇三離了洪桐縣」選段，唱得有模有樣。

記得父親發現後不停地點頭笑道：「三歲知老」，而後拿我熟悉的流行歌曲「像霧又像花」，一句句分析姚蘇容的唱腔和韻味。大概是開竅了，我從此無論聽歌或學唱，特別注意歌曲的細節變化。

會唱「蘇三起解」之後，每周六下午被規定要觀賞台視的國劇天地。鑼鼓喧天，我對父親專長的老生戲不感興趣，對青衣花旦戲倒是相當投入，暗地想像，哪天自己也能成為舞台上柔美的青衣或俏皮的花旦。

國中課業還輕鬆，高中搭火車通學台南，再無暇學琴。漫步在女中校園，迎向美麗繽紛的花朵，會忍不住輕聲唱上幾句；搭晚一班火車回家，獨坐空曠車廂一隅，任歌聲隨風出窗，飄向滿載夕陽的田野。

大學畢業前夕，夢想成真，國劇社排練「大登殿」，由我飾演王寶釧。此後每逢晴天的黃昏，一定爬上女生宿舍樓頂練功；在雲彩裝飾成的露天舞台上，我輕移蓮步，任高空盤飛的鳥群偷窺我的唱、念、做、表。粉墨登台的日子，好友都來捧場，落幕後一起合照，留住了無盡情誼。若非衣箱師傅的催促，我永遠也捨不得卸下奢華的鳳冠霞帔娘娘裝扮。

畢業後留任助教繼而升等講師，得以在教職員國劇社延續個人嗜好，於台北國軍文藝中心有過兩場公演。最愛的一齣，飾演「白蛇傳‧借傘」的白素貞。不多久我出國了，從此告別我心愛的國劇天地。

在美國幾度遷移，最終安頓新澤西州 大普林斯頓區。這個美麗的花園之州，臨近紐約大都會 ，中國 人多，文藝活動豐富，是令人喜愛的環境。然而我竟彷彿水土不服，舊疾復燃還衍生併發症，幾乎臨近鬼門關。康復的過程，閱讀到一篇西方的醫學新知「音樂療法」，進一步發現中國的醫學著作「黃帝內經」，竟早在兩千年前就提出了「五音療疾」。憶及童年生病，父母鼓勵我彈琴唱歌，歪打正著，正好讓我進行了音樂療法！

病苦的折磨和無奈改變了我的價值觀。為追求健康，我從職場出走，回去練琴，拜師學聲樂，參加合唱團，生活中充滿我熱愛的音樂元素。一年後逐漸恢復了健康，興起推廣音樂的念想；親身的經歷，使我更相信音樂的力量，願能利己利人；先試收幾個鄰居孩童當學生，感覺良好，從此開始了我的鋼琴教學。時節如流，二十年了，教學生把琴彈好早已成為我生活的重心。

自三月疫情橫行以來，衛生部門強調人人遵循隔離措施，各種實體課紛紛另闢蹊徑。感謝先進科技所向無敵，我借重當前熱門的Zoom建立了網路教學平台，繼續逍遙在自己的音樂天地！