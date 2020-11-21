我從小雖非嬌生慣養，但在升學壓力的影響下，父母只要求我好好讀書，其他事情都幫我代勞。所以我婚前幾乎沒做過家事，不擅女紅，打掃清潔、洗衣拖地都不是我的強項。惟有烹飪，算是與生俱來的天賦本能，不需特別學習，觸類旁通，一看就會。

因為愛吃所以也愛煮，我的味蕾非常敏感，對食物的料理特別感興趣，從小閱讀許多美食書籍，看了不少烹飪節目，飲食常識越見增長。而今只要我嚐過的佳餚，便能在心中勾勒出所用的食材及作法，演繹成一道道食譜 。

讀小學時，我就學會煎荷包蛋了。雖是最簡單的料理，但要將蛋煎到外酥裡嫰，內呈溏心半凝，不太生或過老，也要多加練習。因為愛吃寧波炒年糕，我也學會了要將白年糕泡水浸軟，先爆香大蒜、蝦米、香菇、肉絲、青菜，然後加些浸香菇的水及調味料，再放入年糕燜到收汁即成。我還將西式的貝殼通心粉改良成自己喜歡的口味。先將通心粉煮到七分熟後撈出備用，起鍋爆香後加上菜肉配料，再放入通心粉，用蠔油、番茄醬及沙茶醬拌炒，最後還溜一顆蛋，增添滑嫰口感。這道兒時自創美食，至今女兒也愛吃。

二十多年前剛來美國 留學時，電視上有個教授中菜的烹飪節目：「Yan can cook」，非常受歡迎。主持人甄文達先生幽默風趣，所教授的料理也簡單易做，節目有句標語：「If Yan can cook , so can you!」，我也從中學到一些做菜的技巧。爾後燻魚燻雞時，學他用鋁箔紙包住鍋子，可以減少鍋子被燻黑損壞。我拿手的麻婆豆腐，鮮香開胃，也是從該節目中偷師而來。

梁實秋的「雅舍談吃」、唐魯孫的「酸甜苦辣鹹」、「唐魯孫談吃」、胡靜如的「吃遍大江南北」、林文月的「飲饍札記」、王瑞瑤的「想吃」……，是我多年來反覆閱讀的美食愛書。雖然不是食譜，但看了這些名家描繪美食，令我口角生津，饞意不斷，激發出許多烹飪的靈感。

人類每天都要飲食，得意歡欣時要大吃慶祝，失意落魄時更要藉著吃喝來安撫心靈，沒有什麼比美食更加療癒！疫情期間，我終日惶惶，只好寄情於烹調，無聊時便揉揉麵糰，做成蔥油餅和手工麵。看女兒閒在家中無事，我便切菜拌肉調好餡，號召她們一起包水餃和餛飩。想念台灣 的小吃，還做了蚵仔煎、彰化肉圓及胡椒餅來解饞。前天煎牛排，昨天包壽司，今天炸鹽酥雞、甜不辣，再加杯波霸奶茶。任外面病毒囂張，我們在家吃香喝辣，每個人都胖了好幾磅。

近來體檢，我和先生的膽固醇和血糖都偏高，應是營養過剩，我要開始研發低脂低糖的健康飲食，追求舌尖美味也要顧及身體機能。身為家中的廚娘，我每日以愛心與營養知識，炊著人間柴米煙火，快樂的烹出各種佳餚，願家人吃了都能幸福健康。