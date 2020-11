我從小雖非嬌生慣養,但在升學壓力的影響下,父母只要求我好好讀書,其他事情都幫我代勞。所以我婚前幾乎沒做過家事,不擅女紅,打掃清潔、洗衣拖地都不是我的強項。惟有烹飪,算是與生俱來的天賦本能,不需特別學習,觸類旁通,一看就會。

因為愛吃所以也愛煮,我的味蕾非常敏感,對食物的料理特別感興趣,從小閱讀許多美食書籍,看了不少烹飪節目,飲食常識越見增長。而今只要我嚐過的佳餚,便能在心中勾勒出所用的食材及作法,演繹成一道道食譜 。

讀小學時,我就學會煎荷包蛋了。雖是最簡單的料理,但要將蛋煎到外酥裡嫰,內呈溏心半凝,不太生或過老,也要多加練習。因為愛吃寧波炒年糕,我也學會了要將白年糕泡水浸軟,先爆香大蒜、蝦米、香菇、肉絲、青菜,然後加些浸香菇的水及調味料,再放入年糕燜到收汁即成。我還將西式的貝殼通心粉改良成自己喜歡的口味。先將通心粉煮到七分熟後撈出備用,起鍋爆香後加上菜肉配料,再放入通心粉,用蠔油、番茄醬及沙茶醬拌炒,最後還溜一顆蛋,增添滑嫰口感。這道兒時自創美食,至今女兒也愛吃。

二十多年前剛來美國 留學時,電視上有個教授中菜的烹飪節目:「Yan can cook」,非常受歡迎。主持人甄文達先生幽默風趣,所教授的料理也簡單易做,節目有句標語:「If Yan can cook , so can you!」,我也從中學到一些做菜的技巧。爾後燻魚燻雞時,學他用鋁箔紙包住鍋子,可以減少鍋子被燻黑損壞。我拿手的麻婆豆腐,鮮香開胃,也是從該節目中偷師而來。

梁實秋的「雅舍談吃」、唐魯孫的「酸甜苦辣鹹」、「唐魯孫談吃」、胡靜如的「吃遍大江南北」、林文月的「飲饍札記」、王瑞瑤的「想吃」……,是我多年來反覆閱讀的美食愛書。雖然不是食譜,但看了這些名家描繪美食,令我口角生津,饞意不斷,激發出許多烹飪的靈感。

人類每天都要飲食,得意歡欣時要大吃慶祝,失意落魄時更要藉著吃喝來安撫心靈,沒有什麼比美食更加療癒!疫情期間,我終日惶惶,只好寄情於烹調,無聊時便揉揉麵糰,做成蔥油餅和手工麵。看女兒閒在家中無事,我便切菜拌肉調好餡,號召她們一起包水餃和餛飩。想念台灣 的小吃,還做了蚵仔煎、彰化肉圓及胡椒餅來解饞。前天煎牛排,昨天包壽司,今天炸鹽酥雞、甜不辣,再加杯波霸奶茶。任外面病毒囂張,我們在家吃香喝辣,每個人都胖了好幾磅。

近來體檢,我和先生的膽固醇和血糖都偏高,應是營養過剩,我要開始研發低脂低糖的健康飲食,追求舌尖美味也要顧及身體機能。身為家中的廚娘,我每日以愛心與營養知識,炊著人間柴米煙火,快樂的烹出各種佳餚,願家人吃了都能幸福健康。