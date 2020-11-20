二十四年前我年屆六十，在上海退休後來到灣區 ，與先期到達的老伴喜迎大外孫女珍妮佛呱呱墜地。我們年齡相差一甲子，家人戲稱老小一對鼠。這些年每次越洋過來，看著她健康快樂成長，歡欣無比。

今夏，已畢業工作三年的大外孫女擔任司機兼導遊，帶我們舊金山 海灣深度遊。那天，先到舊金山對岸的博尼塔角，透過薄薄霧靄，從遠處眺望橫跨金山海峽的大橋，觀賞朦朧中的雄偉。接著在呼嘯勁風中登上有百多年歷史的斯賓塞砲台，橙紅色大橋就近在腳下，給我與大橋試比高的視覺享受和歡暢，外孫女關心攙扶我，防被七級陣風颳倒。

隔天又到大橋的南岸，從海岸高處下走到馬歇爾海灘，小路蜿蜒陡峭，外孫女一直握著我手。繞過海岬，深褐的嶙峋巖石突兀在沙灘外側，滾滾海浪衝擊下浪花飛沫海空，鷗鳥嬉戲飛掠。抬頭仰望，藍天白雲下，巍巍大橋矗立在眼前，氣勢恢宏，萬噸巨輪在橋下緩緩駛行。好美！遠近距離、高低視角讓我飽覽金門大橋的壯麗雄姿。

第三天， 我們去比鄰舊金山的馬連縣，觀賞一年中難見的雲海。進入塔瑪佩斯山州立公園，一座座光禿禿的小山丘連綿起伏，枯黃的細枝茅草覆蓋著黃色沙土，彷彿來到了荒蕪沙漠地帶。「沙漠」外是飄渺無邊、與天相連的雲海，定神細看，雲海中似有隱隱山巒、飛龍。其實瀰漫厚積的雲海下，是熙熙攘攘車水馬龍的舊金山大灣區。

塔瑪佩斯山海拔兩千五百多呎，是馬連縣制高點，有舊金山灣區皇冠上明珠美稱。我在外孫女前拉女兒後護之下登山，接近山頂時氣喘吁吁停下稍歇，掃視四望，美景盡收眼底，油然興起對外孫女說起登高望遠的意境和人生哲理。

山顛有一座消防監視塔，我們繞塔極目遠眺，舊金山、馬連縣大片蔥鬱土地，積木般高樓大廈和藍色泛光海灣，都在腳下清晰展延。外海是一片蒼茫雲霧，浩瀚太平洋被雲海覆蓋得嚴嚴實實，海不見藍更不見波。太平洋冷濕氣流與海灣暖熱空氣在舊金山上空交匯，互相擠推各不相讓，形成了雲海犬齒交錯氣勢非凡的奇特景觀。女兒指著刺破雲海，陽光下閃亮的唯一白色尖頂，告訴我那就是珍妮佛工作所，去年陪同我們參觀過的舊金山最高大廈。

登頂塔瑪佩斯山，山腳下鋪有木步道 和扶手，再往上走，四周卻是遍地碎石沙礫，又沒了護欄扶手，上登下行腳底碎石鬆滑，畢竟年歲不饒力有未逮，走路搖晃容易摔倒。早年去幼兒園接外孫女回家，牽握著去公園盪鞦韆的那雙嬌嫩小手，現今成了經常鍛鍊、喜愛攀登的青春之手，頗有勁道，一直貼身保護我，加上女兒多重保險，讓我盡興領略壯美絢麗風光，更享小輩貼心孝敬至愛親情，其樂無窮！