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詐騙花招何其多

典樂                                

家中電話只要鈴聲響起，十之八九都是詐騙電話。我只要看到電話屏幕上顯示的號碼可疑便不會接。可疑電話即使留言，亦很容易辨認詐騙與否。這兩天卻接連接到同一人打來的詐騙電話，並險些上當。

前天看到一通電話與我們是同一區域碼，電話號碼有些眼熟，於是就接了。那人告知是 AT&T 的員工，公司現有大優惠，但要預付四個月的月費。那人並說，這項優惠是eBay贊助，要去附近的超市買禮卡。因為優惠價只比我目前的費用省十元，我一時懶惰，只道了謝，掛了電話，不曾行動。

不想此人再度打來，聽口音與前一天是同一人。這回的優惠可大了，是目前費用的半價，只要預付四個月的月費，第五個月則開始按月付，優惠期限兩年。我聽了自然心動，那人煞有介事的給了我優惠代號還有公司電話，囑咐買了等值禮卡就可打電話去付錢，只要把禮卡後面的號碼以電話告知即可。

我按照他給的電話打去詢問，對方接起電話自報是AT&T，並核對我電話、姓名，確定我是他們的用戶便跟我要優惠代號。之後囑咐我快去買禮卡，公司晚上八點關門，要在關門前辦妥。

我目前的付費方式是直接從銀行帳戶裡扣除，服務員說只要我預付費用以後，我的自動扣款立刻取消，四個月後才恢復。一切講得都像真的一樣。我家的網路、電話、電視都是用AT&T，兩年的半價優惠，真可省不少錢。我換好衣服拿了車鑰匙，準備出門去買禮卡。轉而一想，AT&T無端搞什麼優惠？如果是eBay贊助，他們豈不大虧其錢？而且從沒聽說，AT&T與ebay 有什麼業務上的合作關係。

於是我重回書房，找出AT&T合約上的服務電話，打去查詢。這位服務員查證客戶的方式比剛才那位要專業得多，而且這是貨真價實的AT&T服務電話，與剛才的優惠部門電話不同。服務員告知，AT&T目前並沒有這項優惠，而且他們不但與eBay沒合作關係，也絕不會要客戶預付四個月的費用，那是詐騙。是啊！AT&T是通訊龍頭，怎麼也不會去找eBay贊助。

果不其然，又是詐騙新花招，還用兩隻電話唱雙簧，演得像真的一樣。

這年頭五花八門的詐騙非常多，歹徒通常一計不成，一計又生。有來電告知可幫你辦信用卡降息，信用卡的錢我一向當月付清，利息高低，於我不受影響；有說中國大使館打來的，我從台灣來，管不到我，後來改說台灣大使館，台灣沒有大使館，這招騙不了我；有說我社會安全號碼被盜，我立刻打到社會安全局去查詢，沒事；有說我銀行帳戶出問題，我立刻上網查，一切正常；最常打來的就是我有一封快信沒簽收，這就更離譜了，沒簽收理應留下通知，我們會自己去領，何勞他們費心？多年來從未被詐騙電話唬弄過，沒想到今天差點受騙！

我們用的網路、手機，的確常有優惠，但最好打去服務部門查詢，自能弄清真假。每通詐騙電話都有漏洞，凡事用心思考，仔細查證，就不易受騙上當。

AT&T 詐騙 台灣

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