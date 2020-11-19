時下每隔十天半月，妻子便會一展身手，炸兩大盤小油條、小麻花，讓全家人尤其是兒子、兒媳滿足口腹之欲。

自炸油條小麻花，起始我和妻子旅美兩年後的一個星期天，兒子、兒媳帶孩子上超市購買小食品，順便買了一袋冷凍油條和一袋小麻花，之後歡喜地告訴我和妻子：「明天早上主食就吃油條和麻花。」

翌日早晨，我煮熟一小鍋二米粥，炒了土豆絲、甘藍粉絲之後，從冰箱拿出兒子購買的油條，發現油條已失油潤色相且涼硬，只好放進蒸鍋溫熱一下。

待我將油條、小麻花以及二米粥、花卷和煮雞蛋 擺上餐桌，兒子兒媳及小孫子爭先恐後捧起食用。不料，兩個大孩子各自吃下一截油條和麻花後，皺著眉頭對我們說：「你們嘗嘗，這油條啥味啊？」說著分別拿起了雞蛋和花卷。我和妻子嘗過之後說：「油條味兒淡，麻花不酥脆。」隨後妻子說：「明個咱自己炸一下試試。」

第二天是大周六，趁著孩子們休息睡懶覺，妻子起床後依據手機 上有關油條、麻花製作方法，將事先和的加油加糖兩個麵團，分別擀切和揉搓成數十個小長條塊與捲繩狀，並將兩個長條麵塊捏貼在一起，將捲繩型麵擰成小麻花，依次放進油鍋裡炸。但見放進油鍋裡的小油條如同吹氣一般，一對對膨脹起來，妻子翻了幾回面，就變成油汪汪、金燦燦的袖珍小油條。炸完油條，妻子又將生麻花依次投進油鍋，同樣經過幾回翻個幾回炸製，一根根玲瓏剔透的褐色小麻花出鍋了。

當兩大盤小油條、小麻花端上餐桌，香味立刻氤氲溢滿整個餐廳。兒子、兒媳及小孫子像饞貓一般，依次跑出寢室擠坐餐桌旁，喜悅的話語脫口而出：「一聞這香味，就知道炸油條麻花了。」說著，爭先恐後抓起油條、麻花送入嘴裡，忙不迭地連聲稱道：「好吃，太好吃了！跟家鄉的油條、麻花味道一樣。」說完，吃過油條的兒子喜滋滋地抓起小麻花，嘗過麻花的兒媳夾起了油條。小孫子則兩者兼顧：一手握油條，一手擎麻花。

看到三個孩子歡喜神態，快樂吃相，我和妻子一時如浴甘霖、飲蜜汁一般，笑出了聲，樂彎了眉。

從此，只要聞聽孩子們想念之意，妻子便會炸兩大盤小油條與小麻花，讓三個孩子盈齒潤腹一陣子，津津樂道一陣子。

其實妻子炸的小油條和小麻花，不光三個孩子吃後讚不絕口，就連去年初夏旅美的親家公品嘗後，也給予高度評價：「油條蓬鬆柔軟，麻花甜香酥脆。」說完也像孩子似的，把自炸小油條和麻花當成了主食及零食。

現在妻子炸小油條小麻花已經兩年有餘，家中冰箱一直留有存貨。特別是今年春季以來，新冠肺炎 病毒肆虐蔓延之後，為了減少上街出行購物，妻子炸小油條小麻花的次數增多，可謂三天兩頭、隔三差五擺上小家餐桌。

自炸小油條、小麻花，已成為全家人共同鍾愛的美食。