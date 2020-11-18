爸媽曾兩次來美國 探親，第一次幫我照顧女兒，住了一年；幾年後來照看我兒子，住了九個月。說起在美國的經歷，媽媽說如同突然變成了聾子、瞎子、瘸子。怎麼講呢？因為在家看不懂電視，出門聽不懂英文，沒法和別人交流，像聾子；看不懂路標、提示、店鋪招牌，像瞎子；最難以忍受的是像瘸子，不能像在國內一樣每天去買買菜、逛逛街。

美國的住宅區和商業區分離，不開車幾乎難以出行。平日我們出門上班，他們的活動範圍很有限，周圍又沒有朋友可以交往聊天。如果不是我需要幫助，他們也不願來美國。

日子雖單調，爸卻有顆好奇的心，在我司空見慣的地方，他總能發現些獨特的東西。比如他說：「來美國之前，還以為美國人很粗魯，說不了幾句話都要打起架來，像西部片裡演的一樣；沒想到來了一看，他們都是彬彬有禮的，在路上見到陌生人都會點頭微笑。」再比如：「美國的居民別墅沒有兩棟是一模一樣的，每一棟都很獨特。」爸爸因職業關係，對建築很感興趣。當然也觀察到美國有些地方不合理，像太浪費，或設計不方便於生活。媽媽則開始學英語，她有個小本本，每天寫單詞、簡單的句子，背誦記錄。

爸媽帶孩子很有智慧。有次我女兒坐在矮櫃前玩耍，想把玩具放到櫃裡。櫃門被她的腿擋住，她用左手拉門，右手拿玩具，角度不對，玩具塞不進。她又用右手拉門，左手拿玩具，門縫太小，玩具還是塞不進。這時媽想去幫她，爸說，「別幫忙，讓她自己試幾次，她能解決。」果然小姑娘試幾次，調整位置就成功了。她將櫃門開開關關，把一堆玩具放進去、又拿出來，玩得不亦樂乎。

工作變動使我們搬過幾次家，在好幾個州居住過。爸媽第一次來，我們住在中西部；第二次在南部，沒幾個月又準備搬家到東北部。房子上市了，爸爸媽媽幫助我們整理草坪、打掃室內。有時我在上班，突然接到賣房仲介的電話，說有人要來看房。我通知爸媽，他們很快就收拾妥當，帶著外孫出門，把房子騰給仲介。搬家免不了一番打包、整理、清潔。搬進東北部新租的公寓，家具還沒運到，只能打地鋪，老人孩子都睡在地毯上，過了幾天難熬的日子。

父母幫我們走過初來美國的日子，我得以順利讀完學位，初涉職場，孩子們也得到很好的照顧。那時我們經濟條件不好，只有幾次帶他們短期旅遊。他們為了女兒、孫輩傾其所有，毫無怨言。 回憶父母探親的日子，仍歷歷在目。如今他們年紀大了，搭飛機不方便，所以換我們每年回國探望他們，享受天倫之樂。