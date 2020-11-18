家中化石蒐集不少，有動物化石如恐龍牙、牛角螺、珊瑚石及植物化石等，大大小小好幾箱，其中兩塊還成了廚房用具。二十年前，先生為我切割了一塊敲蒜石，最近他把我燜燒鍋的扣子弄壞了，就選一個大塊頭的珊瑚化石賠償，它像美麗女郎坐在鍋上，讓食物逃不出來。

一九九三年底隨先生外調到幾億年前原是海底世界的杜拜，有先期的學長主動提及要帶我們去他們口中的化石世界撿化石，我們就跟著去了「化石山」。當年我還不知如何辨識化石，朋友夫婦及我先生三人對礦石或化石都有些基本概念，在他們的帶領下，很快地我也學會怎樣分辨化石了。

記憶中那次的經驗是，只要肯伸手，彎腰一抓十拿九穩，一定能淘到寶。那些滿山滿地觸目可見的化石，迷住了我。當時還拿翹得很，稍有破損的都不要，挑回來的都是完整亮麗的精品。

帶過幾隊人馬去淘寶後，漸漸知道的人多了，僧多寶少，就得動用挖寶道具了。有一回只有先生及我兩人行，我愛爬山，先爬到石頭山的半山腰上，邊挖邊掘，挖到一個看樣子是美美的「大塊頭」，興奮地轉頭喊他，突然一步沒站穩，竟然表演後滾翻，四腳朝天滾了下去。先生在下面看呆了，不知道怎麼辦才好，幸好我一向動作靈敏，只擦傷手肘小臂，不過那次在半山腰上挖到兩個比巴掌大些的完整寶貝，我還是喜孜孜。尋寶樂趣盡在不言中。

有年參加旅遊團，從杜拜就近去約旦，那個只要不亂掙扎，可以躺著沉不下去的死海，當然安排在行程裡。玩夠了死海的黑泥巴及仰躺在鹹水裡後，看到旁邊有塊小山坡，問導遊這兒有無化石？菜鳥導遊說：「這是個鹹死人的湖，怎麼可能有生物？」他不知道的是，這兒原來也是海底浮上來的一片天地。

我一個人信步爬上岸邊，低頭一望，幾個小螺化石就跳入眼裡，情人眼裡出化石，這些約旦行小寶貝當然隨我走天涯，如今安居在我家了。

有回聽說阿肯色州 有個鑽石公園，石頭癡先生找個時間拉了我就上路，結果鑽石沒掏到，回程經過個路邊臨時石頭展，兩個愛石人停車駐足欣賞一番，沒想到竟能買到顆巴掌大顏色帶黑的螺類化石，它彎彎捲捲倒有點像牛角，真是淘寶樂無窮！

植物化石當然也有一些蒐集。有年天寒地凍的一月底，我們開車在亞利桑那州漫無人煙的路上，無心插柳，看到路邊石化公園的引路招牌，雀躍萬分的兩顆心就想著去尋寶。我們仔細玩了一圈，看了大小無數的植物化石，可惜兩個憨厚老實的呆鳥，硬是把想偷渡幾顆的念頭壓抑下來。沒想到老天疼憨人，公園門口有個店，有些化石因日曬雨淋把標價風化沖刷掉了，我們問價，老闆隨口一兩塊錢或三五塊錢賣給我們，買到了好幾塊便宜又漂亮的植物化石，心情如中大獎。

台灣 外甥送我們一粒螺化石，紐約 朋友為我們帶來恐龍牙齒化石……，看著櫥櫃裡來自各國各地的寶貝化石，一趟趟旅程自腦海裡翻湧；親友能想到我們這對化石癡的情意，也令我們感念於心。情迷化石將近三十年，如今年紀大了，探寶之旅難再繼，下一步該是想想如何恭送捐獻這些寶貝了。