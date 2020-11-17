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欲飲菊花茶

曾妙容

漸漸有些涼意，真想坐下來好好喝一杯茶，一杯捧在手上微溫、讓心境舒緩的菊花茶。

一整個夏的暴熱，不停歇的焚風吹拂，我尚有屋頂遮蔭，陽光下萬物無處閃躲，土地微裂，彷彿張嘴叫渴，植物萎靡頹喪，我也鎮日心煩意亂，趕著晨光和餘暉中拚命澆灌，總想著只要給了水，就能活。這是我的錯，把它擺在不對盤的領地，高溫一年勝過一年，時日久了，杜鵑花終究棄我而去。

倒是菊花，貌似嬌嫩，酷暑之下依然無恙，終於等到天氣釋出善意，精神抖擻在初秋時節卯足勁各自舒展，紅的、黃的、紫的、白的無比招搖，我卻更鍾愛那棵能溫潤喉嚨、安撫心靈的貢菊。

好友的後院藏著無數驚奇，未經介紹還真有眼不識泰山；我喝過魚腥草茶、嚼過木臘，但因對民間流傳的養生草藥或各式偏方仍心存猶豫止於嘗試，不見得一心一意非要幾棵幼苗回家栽種。

「這你一定喜歡。」我接手遞過來的茶飲，色如琥珀、清香撲鼻入喉微甘。「這是什麼？」我問。「貢菊泡的茶飲，就知道你喜歡，留了一些乾瓣給你。」她答。等等，我家後院有圍籬遠方有山，「採菊東籬下，悠然見南山」的意境瞬間呈現腦海，多夢幻啊！除了想擁有現成還想永續，終於要到一株幼苗。

從小缽裡到園中一隅，等同移民的新世界，需要適應，我用愛心澆灌還得小心不要濕了花瓣，用耐心等候還須戒慎不得焦躁，每日看數次，總有回報時；小小貢菊舒莖展葉從立根點延伸成叢聚，黃色小花星星點點相互推擠，拿起小剪子從花蒂處下刀，一朵朵陳列在籮筐風乾，剛離了枝幹的貢菊鮮嫩艷黃，煞是好看。我毋須羨慕陶淵明。

深秋收成後，拿剪子齊頭修掉，過些時日，老幹新葉更是盎然，趕緊拿了小盆挖些根培成新株送給有緣人，把貢菊慷慨的品德發揚光大。

「欲飲菊花茶」不需特定，忙時，開水一沖看乾瓣在杯中舒展，是一種調適；閒時，在茶飲中加檸檬馬鞭草，是一種創意；若是加了紅棗和枸杞，就是慰勞自己的一種方式。大凡與「貢」沾上邊，若非呈給官員必是帝王之家。我的貢菊不可能源自黃山，平凡百姓，倒也沒必要追根溯源，我供給養分，貢菊奉獻成果，也算是一種和美的親密關係吧！

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