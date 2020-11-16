今年美國 大選特別熱鬧，喬治亞州 的兩位聯邦參議員又都要重選，因此喬治亞州就成為一個全國矚目的激烈競選戰場，兩黨都花了很大的人力及金錢來替他們的候選人助選。

我身為律師，一個保護投票 權利的團體 (Vote Protection)邀請我參加他們的團隊，由於從來沒直接接觸過美國選舉，我就欣然接受了這個邀請。

在選舉前一個星期，所有志工都必須參加一個小時的訓練。在這訓練過程中，志工們被告知在離投票所一百五十尺之內不能有任何助選的牌子及活動，志工們不能穿有政治口號或任何候選人名字的衣服或帽子，也不能透露自己是哪位候選人的團隊。志工主要任務是防止有投票意願的人被阻擾投票 (voter suppression)，無論如何，只要有人在投票所被拒絕投票，或被告知只能投臨時選票(provisional ballot)時，志工一定要讓此人留下姓名地址並寫張證明書，這樣開票時如票數接近，重新驗票時，這些臨時選票都會被特別注意。

投票當天，志工們也要記錄投票所開門時間及平均等待投票時間，如果投票所晚開門或排隊等待時間過長，志工們要通知助選總部，助選總部會請法院延長投票時間。因排隊時間長，特別讓志工們帶了許多礦泉水，免費發給排隊的人。

選舉當天一早五點，我們這群志工就在一個投票所集合，一位越南裔的年輕女性是我們的領隊，她再次強調志工們的任務與工作的程序，並告訴大家要記錄有多少人排隊、平均排隊等待時間，此外，志工每小時要在網路上報告自己的見聞。因為我有律師身分，被分配監督七個投票所，我要巡迴察看這七個投票所的志工是否有任何問題。

我六點時到達第一所投票所。團隊的志工是一位從西雅圖來的女士，她特別自費飛到喬治亞州來幫忙，因為喬治亞州在阻擾選民投票上一直是惡名昭彰。除了我的團隊外，還有好幾位志工從不同機構來，包括美國民權聯盟(ACLU)、全國有色人種進步協會(NAACP)、亞裔聯盟、公平競爭(Fair Fight)和喬治亞州民主黨。大家都有一個共同的目標：避免阻擾選民，讓投票人能順利投票。

雖開門前已有六十五人在排隊，隨後又有人不斷到達，但投票所內運作相當快，投票的人說他們大概只等十分鐘。

我在那裡待了半小時後就去了第二所，情形基本上一樣，不需排隊，十分鐘就投票完畢。不過在第二所，有兩位選民因為沒帶身分證而只能投下臨時選票。有另一位選民被拒絕投票，因為她住在不同郡。不過下午以後，選舉委員會有新的指示，不同郡的人也可以投票，但只能投總統選票及聯邦參議員選票，地方政府的選舉都不能投。

在另一投票所，下午六點半左右，一位婦女手中拿著五、六張郵寄選票慌張問我們最近的郵寄選票箱在哪裡？她以為可以把郵寄選票投在投票所，但選票其實是要在七點之前投到選箱內，她必須在三十分鐘內找到一個郵寄選票箱。還有一位坐著輪椅的女士被拒絕投票，住在田納西州的她來喬治亞州看朋友，正好碰上投票日，不過投票所沒辦法讓她投票。

今年在喬治亞州有六百多萬人已提前投票或郵寄投票，大概是選民總數的三分之二，所以選舉當天，我去的投票所都沒有排隊，總平均等待投票時間不到五分鐘，志工要把這些訊息報回總部。

當天我在七個投票所中巡迴了兩次，一直待到晚上七點投票結束才離開。這次的經驗讓我感覺到美國人民對投票的重視，雖我沒有進入投票所內，但從我和選民的談話中，我了解到投票程序很謹慎，所以對美國投票有大量不軌行為的謠言，我是一點也不信。