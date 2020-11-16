近晚秋，老伴和我忙於秋收冬藏。我們將後院採收的台灣 南瓜、奶油瓜、魚翅瓜、冬瓜儲存於車庫，以備過冬享用。「春種一粒粟，秋收萬顆子」，老伴先標記各類瓜種、菜蔬種子，再將其分置於相異的小瓶內，以待來年使用與餽贈友人。

某天，我正徜徉在露台甲板上享受金秋暖陽，見隔鄰耄耋之年的張嫂荷鋤走向她的後院，我納悶地跟她打招呼，張嫂見我即說：「你們家也可翻土找番薯了！待會兒我把鋤頭借給妳用。」因我平生未曾用過鋤頭，便婉謝道：「謝謝！我可用家裡的鐵鍬。」

今夏，張嫂送我一些枝繁葉茂的番薯藤，我先撿其中的粗莖浸水發根、經扦插繁殖後，不久菜圃便長出匍匐滿地的番薯葉，它成為疫情 間我們餐桌上健康養生的綠色佳餚。昔日，我認為栽番薯藤可長出食用的葉子，卻忽略其底部可生出番薯。「雞生蛋、蛋生雞」的循環問題浮現在我的腦海中。

記得張嫂曾說過，一般番薯生長期為五、六個月，而我們家才種下瓜藤三、四個月；再者，我們多次採收嫩莖連葉片食用，養分幾乎消耗在生長葉子上，不知地下塊根能否形成？

居於好奇心的驅使，老伴和我帶著鐵鍬走到後院菜圃中挖寶。我先採摘今年最後的番薯葉，再用刀割去地面上的番薯秧蔓。老伴在旁循著地壟踩著鐵鍬，一鏟一刨地試探著，雖不慎將其中兩個番薯腰斬，最終挖到十數個微白且不壯碩的番薯，但想到明年可用它們發新芽、生藤蔓、長綠葉、產番薯，內心則充滿希望與欣喜。

深秋，清掃滿院落葉時，忽見蘋果樹旁新生出一小片綠意盎然、嬌嫩欲滴、遠看類似芫荽的野草。用手機 植物辨識軟件掃描，它是碎米薺菜！再用另家辨識軟件求證，結果亦然。經上網搜尋碎米薺菜資訊後，得知其英文名為Hairy bittercress（Cardamine hirsuta），因其花小色白如米粒般故名。

我拔一小叢鮮嫩的碎米薺菜，除根、洗淨、切斷與蛋同炒。端上有機新鮮的野味上桌與老伴試吃，那風味似油嫩的青菜但毫無如其英文名bitter的苦味。心中喜滋滋地盤算著，日後我可嘗試用碎米薺菜包餛飩、餃子、包子、烙餅、煲湯。

「既耕亦已穫，時還練我琴」。繼之，將是老伴和我同享二胡練琴「陶冶心性」的季節。