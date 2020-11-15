萬聖節 當天的中文課，臨下課時，學生問我可不可以和同學分享一張照片，原來是她媽媽開車帶著他和弟弟一起去領糖的畫面，因為他的弟弟坐在後座的右邊，正好在發糖人員的方向，所以那張照片是一個工作人員手執一支長竿，長竿尾端吊著一個裝有很多糖果的大籃子放在小弟弟的面前，任由他取拿的鏡頭，而在服務人員旁邊的大桌子上，更有盛滿無數糖果的許多大盒子。

這種情景是小朋友前所未有的經歷，也是新冠疫情 以來，我們居家避疫快八個月後所面對的第一次萬聖節，許多熱心的社區服務人員為了不讓孩子們失望，依舊在萬全的防疫措施裝備後，採取的一項令孩子們快樂過節的點子。

這樣的遭遇，不禁令我想起自己也剛碰到的一個例子，那就是去打感冒預防針的插曲。報導說冬天時候，更要注意抵抗新冠病毒的襲擊，所以殷殷叮嚀民眾，今年務必要打預防針。先生九月初就早早注射了，而我顧慮預防針頂多也不過兩個月的時效，也擔心醫院的細菌，因此拖拖拉拉直到十月中旬，才決定去。

先生以過來人的經驗告訴我，不用擔心，因我根本不需要踏進凱撒醫院，而且任何表格也不勞煩我動筆去寫，我只要把卡片秀給醫院的工作人員看，連車門都不用打開，就可以完成這項注射大業，除了針頭和消毒棉球外，與人幾乎算是零接觸。

我起初實在不能想像這樣的情境是如何進行，等到那天才到達醫院停車場，就被警衛指揮交通，我們就沿著圍出的路線往前，一眼就望到臨時安置的小小護理棚，再來面對拿起夾著文件硬板的護士，在我們車窗外填寫表格，接著就看她走回服務棚，取出針劑，然後隔著車窗幫我打針，我以為我的個子小，她怎麼碰得到我的手臂呢？於是請問我是不是需要走出車門，方便接受打針呢？她連連搖頭說「no！no！no！」。

我努力挺起腰桿，坐直了身體，忐忑不安任憑護士的一針宰割了，也許是太緊張，肌肉堅硬，又聽到護士勸導我放鬆放鬆的催眠，不消一分鐘，針頭進臂，藥水釋出，完成了這項防禦工程，擔心許久的疑問終於解決啦！

我真難想像，自己居然輕易就圓滿處理好心頭憂慮多時的難題，方始體會到「窮則變，變則通」這句話的道理了。

回顧這段被迫養在深閨的日子，目睹美國 疫情的氾濫，實在令人常懷恐懼，悲觀不已，總覺得長夜漫漫，不知何時才能熬出頭？但是從這兩件事情，看到他們能夠適時面對環境做出應對的方法，這般變通政策真是我們未曾想到的，如此看來，雖然病毒傳染的威力如此嚴重，但相信不久的將來，我們必定會脫殼而出，重新活出往日的歡樂時光。